Niğde'de ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB desteğiyle kışlık bot ve mont verildi - Son Dakika
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Niğde'de ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB desteğiyle kışlık bot ve mont verildi

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Niğde\'de ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB desteğiyle kışlık bot ve mont verildi
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Niğde'de ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB'un katkılarıyla kışlık bot ve mont desteği verildi. Açıklamaya göre destek, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ile Niğde Ticaret Borsasının düzenlediği programda sağlandı; programa İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de katıldı.

Niğde'de ihtiyaç sahibi öğrencilere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla bot ve mont dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi desteği sağlandı.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ile Niğde Ticaret Borsası tarafından düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Niğde'de ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB desteğiyle kışlık bot ve mont verildi - Son Dakika
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