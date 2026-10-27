Bolat, Birleşik Krallık ile STA'yı hizmetler sektörüne genişletmeyi görüştü - Son Dakika
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Bolat, Birleşik Krallık ile STA'yı hizmetler sektörüne genişletmeyi görüştü

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Bolat, Birleşik Krallık ile STA\'yı hizmetler sektörüne genişletmeyi görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini görüştü. Görüşmede 2026 JETCO hazırlıkları ve 2025'te 24 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmi ele alındı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson ile bir araya geldi. Görüşmede, Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği imkanları ele alındı. Bakan Bolat sanal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine başlayan Sayın Jennifer Elizabeth Anderson'ı, bugün, Ticaret Bakanlığımızda ağırladık. 'Türkiye Yüzyılı– Ticaretin Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığın ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Köklü dostluk ilişkilerimiz üzerine inşa edilen ortaklığımızın, karşılıklı fayda temelinde önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğine inanıyoruz. Birleşik Krallık ile ikili ticaret hacmimiz 2025 yılında 24 milyar dolara ulaşırken, hizmet ticaretimiz yaklaşık 9 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Karşılıklı yatırımlarımız da ekonomik ilişkilerimizin önemli bir boyutunu teşkil etmiştir."

'TİCARET VE YATIRIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ SÜRECEK'

İki ülke arasındaki iş birliği imkanları ve 2026 yılında yapılması öngörülen JETCO Toplantısı'nın hazırlıklarının ele alındığını belirten Bakan Bolat, açıklamasının devamında şöyle dedi:

"Görüşmemizde; ikili ve uluslararası işbirliğinin yanı sıra 2026 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen JETCO Toplantısı hazırlıklarını, Türk Eximbank ile UK Export Finance (UKEF) arasındaki iş birliği imkanlarını ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesine yönelik fırsatları ele aldık. Ayrıca, 'Made in EU' düzenlemesini ve söz konusu düzenlemenin ticari ilişkilerimiz ile tedarik zincirlerimiz üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde, Serbest Ticaret Anlaşmamızın hizmetler sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik müzakereler başta olmak üzere, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi ileriye taşıyacak alanlarda iş birliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Sayın Büyükelçi Anderson'ın görev süresinin, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlenmesine ve ekonomik ilişkilerimizin yeni fırsatlarla derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyor; kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: DHA
Birleşik KrallıkTicaret BakanıÖmer BolatPolitikaEkonomiSon Dakika

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