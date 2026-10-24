Bülent Turan, seçim sonrası Çanakkale Ticaret Borsası'na tebrik ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Bülent Turan, seçim sonrası Çanakkale Ticaret Borsası'na tebrik ziyaretinde bulundu

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Bülent Turan, seçim sonrası Çanakkale Ticaret Borsası\'na tebrik ziyaretinde bulundu
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, seçimlerini tamamlayan Çanakkale Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek yeni yönetimi tebrik etti. Turan, yeni yönetime görevlerinde başarı dileyerek Çanakkale'nin tarımsal sanayi ve ticaret potansiyeline ilişkin görüşlerini aktardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

Bir dizi ziyaret ve açılış programı için kente gelen Turan, seçimleri geçen hafta tamamlanan Çanakkale Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kuru ve Meclis Başkanı Sinan Erdoğan tarafından karşılanan Bülent Turan, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Turan, Çanakkale'nin tarımsal sanayisi, ticaret potansiyeli ve genç girişimcilerin kent ekonomisindeki rolü üzerine görüşlerini aktararak, şöyle konuştu:

"Çanakkale Ticaret Borsamızın demokratik bir olgunlukla tamamlanan seçimleri sonrasında güven tazeleyerek göreve gelen Yönetim Kurulu Başkanımız Emrah Kuru'yu, Meclis Başkanımız Sinan Erdoğan'ı ve değerli meclis üyelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Çanakkale'miz, güçlü tarımsal potansiyeli, sanayisi ve girişimci ruhuyla sadece bölgemizin değil, ülkemizin de lokomotif şehirlerinden biridir. Çanakkale Ticaret Borsamızın öncülüğünde hayata geçirilecek projelerin, kentimizin ticaret hacmini ve ihracat gücünü daha da yukarılara taşıyacağına inancım tamdır. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çanakkale'mizin kalkınması, üreticimizin ve tüccarımızın desteklenmesi adına üzerimize düşen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Yeni çalışma döneminin borsamıza, üyelerimize ve Çanakkale'mize hayırlı olmasını diliyorum."

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kuru da Turan'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'a, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA
Bülent TuranÇanakkalePolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

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