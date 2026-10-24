Kayseri\'nin ticaret tarihini anlatan 40 fotoğraf ve 6 gazete sergide görücüye çıktı

Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından düzenlenen, Kayseri'nin geçmişten günümüze ticari hayatını anlatan sergide 40 fotoğraf ve 6 gazete ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kayseri'nin ticaret tarihine ışık tutan sergide, kentin geçmiş dönemlerdeki ticari yaşamını yansıtan 40 fotoğraf ile 6 gazete yer aldı. Kentin tarihi ve kültürel hafızasını yansıtan eserler, ziyaretçilere Kayseri'nin ticari geçmişine ilişkin görsel bir yolculuk sundu. Koleksiyoner Faruk Yaman'ın arşivinden hazırlanan sergi, Kayseri'nin yıllar içerisindeki ticari gelişimini ve geçmişten günümüze uzanan değişimini gözler önüne serdi.

Fotoğraf ve gazeteler aracılığıyla kentin ekonomik ve sosyal yaşamına ilişkin izler ziyaretçilerle buluşturuldu. Kentte düzenlenen bir balo öncesi katılımcıların beğenisine sunulan sergi hakkında konuşan Koleksiyoner Faruk Yaman, "Klasik bir Faruk Yaman sergisindeyiz. Orijinal fotoğrafların yer aldığı, 40 fotoğraf ile sergimizi gerçekleştiriyoruz. 6 tanede orijinal gazete yer almaktadır. Buradaki serginin amacı Kayseri'ni ticaret hayatını anlatmak. Şu anda Kayseri ticaretini 1900'lü yıllardan başlayan ve günümüze kadar gelen fotoğraflarla seyir halindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun, katılımcılara teşekkür ediyorum. Kayseri ticaretini burada fotoğrafladık" dedi.