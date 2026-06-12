Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar

İstanbul’un Silivri ilçesi, yerel yönetim kademesini sarsan dev bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla çalkalanıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda, emniyet güçleri sabah saatlerinde düğmeye bastı.

Operasyon kapsamında, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık; imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, personel alımı ve taşınmaz satışları süreçlerinin menfaat temini amacıyla usulsüzce kullanıldığını tespit etti.

İŞTE ÖNE ÇIKAN YOLSUZLUK İDDİALARI

21 Milyon liralık yeşil alan ve arsa vurgunu: Silivri ilçesi Balaban Mahallesi'nde bulunan 5 bin 368 metrekarelik şahsa ait taşınmaz, önceki yıllarda yapılan imar uygulaması neticesinde yeşil alan olarak tespit edilmiş ve mülkiyetin silinmesi suretiyle terk işlemi yapılmıştır. Daha sonra yeniden ihdas işlemi yapılarak sanayi arsasına çevrilen bu taşınmaz, yan tarafta bulunan arazinin sahibi S.S. İkitelli Silivri Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne (Eski adı: İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi) tevhid edilerek ihale yoluyla satılmıştır. Yasal olarak yeşil alandan çıkartılan bu taşınmazın eski sahibine iadesi zorunlu olmasına ve bu işlem yapılmadan başka bir kişiye devredilemeyecek olmasına rağmen gerçekleştirilen bu düşük bedelli satış, 21 milyon 522 bin 717 TL 40 kuruş kamu zararına yol açmıştır. Bu husus bilirkişi raporuyla tescillenmiştir. Söz konusu kooperatifin adı, İBB soruşturma beyanlarında da "usulsüz ihalelerden edinilen paraların taşınmaz alınarak aklandığı yer" olarak geçmektedir.

Müteahhit tarafından elden verilen 450 bin dolarlık rüşvet iddiası: Silivri'de faaliyet gösteren şüpheli bir müteahhidin, projelerine iş yeri iskanı alabilmek amacıyla doğrudan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na elden 450 bin dolar nakit para verdiği öne sürülmüştür. İhbara göre müteahhit, parayı teslim ederken içerisinden 2 bin dolar geri almış; ancak daha sonra Belediye Başkanı'nın paranın eksik olduğunu söylemesi üzerine o 2 bin doları da yeniden kendisine vermiştir. Müteahhidin bu durumu kamuya açık alanlarda açıkça beyan etmesi üzerine yapılan banka hesap incelemelerinde, belirtilen tarihlerde ve tutarlarda dolar cinsinden nakit para çekim işlemlerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Siyah kutu içerisinde 40 bin 200 euro'luk rüşvet: Soruşturma kapsamında daha önce ifadesi alınan bir kafe işletmecisi, 5 yıllık işletme hakkını alabilmek amacıyla, mevcut Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun bilgisi dahilinde, CHP eski İlçe Başkanı'na parti binasında siyah bir kutu içerisinde 40 bin 200 Euro nakit para teslim ettiğini açıkça itiraf ederek samimi beyanda bulunmuştur.

Usulsüz iskanlar ve rüşvetle göz yumulan kaçak yapılar: Yasal zorunluluk gereği iskan verilmemesi gereken 3 adet villaya rüşvet karşılığında iskan sağlandığı saptanmıştır. Ayrıca, ilçede kaçak yapı inşa eden bir firmanın imar kirliliği suçuna, 300 bin TL rüşvet karşılığında herhangi bir yasal işlem yapılmayarak göz yumulduğu ve usulsüzlük yapıldığı belirlenmiştir.

Belediye Başkanı'nın kaynağı belirsiz lüks yaşamı ve 40 milyon liralık villası: Bora Balcıoğlu’nun Silivri Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığında lüks yaşam standartlarıyla uyumsuz, fahiş bir artış yaşandığı kaydedilmiştir. İncelemelerde; Balcıoğlu'nun kaynağı tespit edilemeyen yaklaşık 40 milyon TL bedelle şu an oturduğu lüks villayı satın aldığı, yüksek tutarlı tadilat harcamalarını elden nakit ödemelerle gerçekleştirdiği ve mevcut yasal gelirleriyle bağdaşmayacak sıklıkta yurt dışı tatillerine giderek lüks bir yaşam sürdüğü iddia edilmiştir.

Zabıta alımında rüşvet tarifesi ve akraba hesaplarıyla iade çarkı: Silivri Belediyesi'ne zabıta memuru olarak alınmak istenen 4 şahıstan, işe giriş öncesi 200 bin TL, işe alım sonrasında da 200 bin TL olmak üzere toplamda kişi başı 400 bin TL rüşvet talep edilmiştir. Bu kapsamda adaylar ilk etapta 200'er bin TL'yi teslim etmiş ancak daha sonra 3 şahsın başvurusu reddedilmiştir. Yapılan banka hesap incelemelerinde, başvurusu reddedilen bir şahsın ödediği 200 bin TL rüşvet parasının, belediye çalışanları ve onların akrabalarının hesapları üzerinden parça parça "iade" edildiği saptanmıştır.

AĞIR SUÇLAMALARLA SORUŞTURMA BÜYÜYOR

Şüpheliler hakkında; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Örgüte üye olma", "Rüşvet alma-verme", "İrtikap", "Nüfuz ticareti", "Görevi kötüye kullanma", "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma", "İmar kirliliğine neden olma" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından adli süreç yürütülüyor. 17 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.