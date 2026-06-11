Eski Sevgili Cinayetinde Yargılama Başladı

Nazım Lenk:

böyle acı olaylar insanın kalbini kırıyo ne yazık ki aşk ve intikam karışınca kötü sonuçlar çıkıyo hepimiz bu kadının ailesiyle duygu birliği içinde olmamız gerekiyo adalet tesis edilsin diye umut ediyorum bu dönem gerçekten zor günler yaşayan herkes biraz daha sakin ve düşünceli olsa ne iyi olurdu