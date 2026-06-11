Eski Sevgili Cinayetinde Yargılama Başladı - Son Dakika
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Eski Sevgili Cinayetinde Yargılama Başladı

11.06.2026 18:34
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Ankara'da Gülhan Taş'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Say'ın yargılaması başladı, tutukluluğu devam ediyor.

Ankara'da eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülhan Taş cinayetine ilişkin tutuklu sanık Mehmet Say'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Say, maktulün aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanığa savunmasını yapmak üzere söz verdi.

?Sanık Say, olaydan ötürü çok pişman olduğunu ve olay anında kendinde olmadığını dile getirerek, "Sevdiğim kadını istemsizce öldürdüm." dedi.

Müşteki avukatı da mahkemeden, toplanan deliller doğrultusunda sanığın tutukluluk halinin devamını ve üst sınırdan ceza almasını istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın mevcut halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Say'ın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

Olayın geçmişi

Gülhan Taş, 8 Aralık 2025'te Ankara'da sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada eski erkek arkadaşı Mehmet Say tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından gözaltına alınarak, tutuklanan Say hakkında, "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti.

Kaynak: AA

Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Sevgili Cinayetinde Yargılama Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlker Ulu İlker Ulu:
    ya Rabbim bu günahkâr adamı affet ve bu mazlum kızın ruhuna rahmet eyle ne yazık ki insan nefsine uyunca böyle işler oluyo Allah bütün müslüman kardeşlerimizi şeytanın vesvesesinden korusun bu canavarca hareketten dolayı cezası ağır olacak inşallah adalet yerini bulur 0 0 Yanıtla
  • Nazım Lenk Nazım Lenk:
    böyle acı olaylar insanın kalbini kırıyo ne yazık ki aşk ve intikam karışınca kötü sonuçlar çıkıyo hepimiz bu kadının ailesiyle duygu birliği içinde olmamız gerekiyo adalet tesis edilsin diye umut ediyorum bu dönem gerçekten zor günler yaşayan herkes biraz daha sakin ve düşünceli olsa ne iyi olurdu 0 0 Yanıtla
  • Elif Güler Elif Güler:
    devlet bu tür olayları önlemek için ne yapıyo belli değil yine kız öldü yine erkek tutuklu yine başka bi ailede yas 0 0 Yanıtla
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