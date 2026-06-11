12 Yıl Sonra Aydınlatılan Cinayet - Son Dakika
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12 Yıl Sonra Aydınlatılan Cinayet

12 Yıl Sonra Aydınlatılan Cinayet
11.06.2026 18:24
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Şeref Kocabıyık'ın cinayeti 12 yıl sonra aydınlatıldı, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya'da 2014'te bekçi kulübesinde çıkan yangında ölen Şeref Kocabıyık'ın cinayeti 12 yıl sonra çözüldü. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

25 Kasım 2014 tarihinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi 6764 sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki binada meydana gelen olayda bekçi kulübesinde çıkan yangında emekli imam ve 2 çocuk babası Şeref Kocabıyık hayatını kaybetmişti. Olay tarihinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Şeref Kocabıyık'ın 12 yıl sonra yeniden açılan dosyasında Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi.

CİNAYET 12 YIL SONRA AYDINLATILDI

Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel ekip tarafından Kocabıyık'a ait cep telefonunun baz ve HTS kayıtlarının detaylı şekilde analiz edilmesinin ardından soruşturma kapsamında 5 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şeref Kocabıyık cinayetinin 12 yıl sonra aydınlatıldığını duyururken şüpheliler Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şeref Kocabıyık cinayeti ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.H. ve A.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, İ.H., A.H. ve M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili firari olarak aranan R.A.'nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, Cinayet, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 Yıl Sonra Aydınlatılan Cinayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşegül Türkoğlu Ayşegül Türkoğlu:
    herkez bunu konuşuyo zaten ama başka haber yok mu be 12 yıl önceki olay niye şimdi gündeme geliyo ya 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Hazarbey Mustafa Hazarbey:
    insanlar burada cinayet çözüldü diye bayram ediyor ama ben bunun ne kadar doğru olduğundan emin değilim yani 12 yıl sonra telefon kaydından mı delil buldular cidden mi öyle işliyor bu işler herkesin söylediğine bakarsan sanki çok basit bir şey çözüldü ama aslında bu kadar kolay olmaz 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Kürşat Uzunkaya Mustafa Kürşat Uzunkaya:
    vay be 12 yıl sonra mı aydınlandı bu iş demek ki bizim dedektifler iyi çalışıyor da çok geç kalmışlar 0 0 Yanıtla
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