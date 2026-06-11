12 Yıl Sonra Aydınlatılan Cinayet

Mustafa Hazarbey:

insanlar burada cinayet çözüldü diye bayram ediyor ama ben bunun ne kadar doğru olduğundan emin değilim yani 12 yıl sonra telefon kaydından mı delil buldular cidden mi öyle işliyor bu işler herkesin söylediğine bakarsan sanki çok basit bir şey çözüldü ama aslında bu kadar kolay olmaz