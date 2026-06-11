Alanya'da Dev Kitle Ameliyatı: 12 Kilogramlık Kitle Alındı - Son Dakika
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Alanya'da Dev Kitle Ameliyatı: 12 Kilogramlık Kitle Alındı

11.06.2026 18:52
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58 yaşındaki Rus kadının karnında 50 cm büyüklüğünde 12 kg kitle başarıyla alındı. Hastanın sağlığı düzeldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde solunum sıkıntısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki Rus kadının karnından 50 santimetre büyüklüğündeki 12 kilogramlık kitle alındı.

Rus uyruklu Olga Viktorovna, karnının aşırı büyümesi ve bazı şikayetleri üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Tetkiklerde Viktorovna'nın karnında büyük kitle tespit edildi.

Enfeksiyon ve kanser şüphesi üzerine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Köle ile Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Opr. Dr. Merve Çakır Köle, hastayı acil ameliyata aldı.

Başarılı geçen operasyonla hastanın karnından 50 santimetre büyüklüğündeki 12 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Emre Köle, hastanın acil servise başvurduğunda kanser şüphesi taşıdığını belirterek, ameliyatla 50 santimetreye ulaşan dev yumurtalık kitlesini başarıyla çıkardıklarını söyledi.

Ameliyat sonrası 20 kilogram kaybetti

Kitlenin alınmasının ardından hastanın böbrek fonksiyonları ile enfeksiyon değerlerinin düzelmeye başladığını anlatan Köle, operasyon sonrası vücudundaki ödem ve sıvı birikiminin de gerilemesiyle yaklaşık 20 kilogram veren hastayı kısa süre içinde taburcu etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Opr. Dr. Merve Çakır Köle de acil şartlarda operasyona alınan hastanın kitlesinde yapılan hızlı patoloji incelemesinde yumurtalıklarda nadir görülen "granüloza hücreli tümör"ün saptandığını söyledi.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla koruyucu cerrahi işlemler uyguladıklarını ifade eden Köle, "Rahim, her iki yumurtalık ve karın içerisindeki koruyucu yağ dokusu da başarılı bir operasyonla alındı. Böylece hastanın hem ana operasyonu hem de tamamlayıcı cerrahi işlemleri gerçekleştirilmiş oldu." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Olga Viktorovna da doktorlar sayesinde yeniden hayata tutunduğunu belirterek, "En büyük şansım Türkiye'de olmaktı. Benimle hemen ilgilendiler ve tüm işlemlerimi hızlıca gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Hastane, Alanya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Alanya'da Dev Kitle Ameliyatı: 12 Kilogramlık Kitle Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Reşat Hokerek Reşat Hokerek:
    iyi bir ameliyat yapılmış ama böyle dev kitlenin ortaya çıkması nasıl mümkün bu kadar geç fark edilmesi ilginç 0 0 Yanıtla
  • Papatya Ateş Papatya Ateş:
    tabii hastanın kadın oluşu yüzünden bu kadar beklemek zorunda kaldı erkekler benzer şikayetlerde hemen ameliyata alınırken kadınlar aylarca ağrı çekiyor bu tabi yok hastalık varmı yokmu diye sorgulanıp duruyorlar hastayı doktor dediğinde başka doktora gittiriliyorlar yazık böyle hikayeler beni çok üzüyo 0 0 Yanıtla
  • Özlem Pınar Özlem Pınar:
    vay be böyle şeyler varmış memlekette doktor da çok iyi çıkmış işin içinden ben zamanımda böyle ameliyatları duyardım ama uzun uzun hastanede yatardın haftalar belki de bu kadının kısmeti iyi olmuş gerçi 12 kilo kitle ne biçim şey ama neyse başarılı olmuş işte 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alanya'da Dev Kitle Ameliyatı: 12 Kilogramlık Kitle Alındı - Son Dakika
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