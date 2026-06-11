Canlı anlatım: Dünya Kupası'nın açılış maçı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canlı anlatım: Dünya Kupası'nın açılış maçı başladı

Canlı anlatım: Dünya Kupası\'nın açılış maçı başladı
11.06.2026 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı ağırlıyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika, A Grubu ilk haftasında karşı karşıya geliyor. 

İLK 11'LER

Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Alvarado, Jimenez, Quinones.

Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams, Foster, Rayners.

CANLI SKOR: İLK YARI OYNANIYOR

Meksika: 0

Güney Afrika: 0

Güney Afrika, Dünya Kupası, Futbol, Sonora, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Canlı anlatım: Dünya Kupası'nın açılış maçı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seyhan Cıhan Seyhan Cıhan:
    yine gol yok yine sağa sola çıkışlar yazık be atatürk başka bir devirde yaşasaydı bunları görürdü 0 0 Yanıtla
  • Serkan Hesap Serkan Hesap:
    maç sıkıcı oynuyo çünkü oyuncuların temel futbol bilgisi yok artık herkes kupa kupa diye konuşuyo da oynamasını kimse öğretmiyo 0 0 Yanıtla
  • Muammer Hayri Özkan Muammer Hayri Özkan:
    açılış maçında golsüz kalan bu durum garip geldi bana yani her iki takım da isteksiz mi oynuyo yoksa arkada bir anlaşma mı var onu bilmiyorum ama böyle maçlar hep şüpheli gelir bana dünya kupasının açılış maçı olması da işi daha garip kılıyo 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete’de Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

21:51
Okan Buruk’tan TFF’ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
21:09
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
20:32
THY uçağı Antalya’da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 22:15:11. #7.13#
SON DAKİKA: Canlı anlatım: Dünya Kupası'nın açılış maçı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.