Canlı anlatım: Dünya Kupası\'nın açılış maçı başladı

Muammer Hayri Özkan:

açılış maçında golsüz kalan bu durum garip geldi bana yani her iki takım da isteksiz mi oynuyo yoksa arkada bir anlaşma mı var onu bilmiyorum ama böyle maçlar hep şüpheli gelir bana dünya kupasının açılış maçı olması da işi daha garip kılıyo