FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika, A Grubu ilk haftasında karşı karşıya geliyor.
Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Alvarado, Jimenez, Quinones.
Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams, Foster, Rayners.
Meksika: 0
Güney Afrika: 0
Son Dakika › Dünya Kupası › Canlı anlatım: Dünya Kupası'nın açılış maçı başladı - Son Dakika
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