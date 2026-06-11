Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete\'de
11.06.2026 00:54
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Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen isimlere ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı; HSK Genel Kurulu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçilirken, Danıştay’a da üç yeni üye seçildi.

Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YARGITAY

Buna göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçildi.

DANIŞTAY

HSK Genel Kurulunca Danıştay üyeliklerine ise Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın seçilmelerine karar verildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan da Danıştay üyeliğine seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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