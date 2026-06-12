Futbolseverleri kızdıran 6 dakika! Dünya Kupası'nda bir ilk - Son Dakika
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Futbolseverleri kızdıran 6 dakika! Dünya Kupası'nda bir ilk

Futbolseverleri kızdıran 6 dakika! Dünya Kupası\'nda bir ilk
12.06.2026 15:40
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Meksika-Güney Afrika maçında ilk kez uygulanan ve her devrede üçer dakika süren reklam molaları futbolseverlerin tepkisini çekti. Karşılaşmada toplam altı dakikalık reklam arası verilmesi tartışma yarattı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Julian Quinones ve Raul Jimenez'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

FUTBOLDA BİR İLK YAŞANDI

Karşılaşmanın önüne geçen gelişme ise FIFA'nın ilk kez uygulamaya koyduğu yeni mola sistemi oldu. Mücadelenin 25. dakikasında verilen su molasında oyun yaklaşık üç dakika dururken, yayıncı kuruluşlar reklam yayınına geçti. Aynı uygulama ikinci yarının 69. dakikasında da tekrarlandı. Böylece karşılaşmada toplam altı dakikalık reklam molası verilmiş oldu.

FUTBOLSEVERLERDEN TEPKİ YAĞDI

Yeni uygulama futbolseverler arasında tartışma yarattı. Birçok taraftar, futbolun akıcılığının bozulduğunu savunurken, bazı izleyiciler uygulamayı basketboldaki televizyon molalarına benzetti. Özellikle karşılaşma sırasında reklam yayınına geçilmesi, futbolseverlerin en çok eleştirdiği konular arasında yer aldı.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Dünya Kupası'nın henüz ilk gününde uygulamaya alınan sistem, turnuvanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Futbolseverler, uygulamanın turnuvanın geri kalanında da devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Güney Afrika, Dünya Kupası, Sonora, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Futbolseverleri kızdıran 6 dakika! Dünya Kupası'nda bir ilk - Son Dakika

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