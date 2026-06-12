5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında

5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında
12.06.2026 15:04
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2021 yılında Batman'da öldürülen Mehmet Şirin Çelik'e ilişkin yıllardır faili meçhul olarak kalan cinayet dosyası yeniden açıldı. Jandarmanın titiz çalışmasıyla cinayetin iki aile arasındaki kan davası nedeniyle planlandığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

Batman'da 2021 yılında işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetiyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uzun süre faili meçhul olarak kalan dosya, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden ele alındı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile jandarma ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda cinayetin perde arkası ortaya çıkarıldı.

AİLELER ARASINDAKİ HUSUMET ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada elde edilen deliller, cinayetin iki aile arasında süregelen husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğini ortaya koydu.

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin olay günü suç mahallinde olmadıkları izlenimini oluşturmak ve soruşturmayı farklı yönlere çekmek için çeşitli planlar yaptığı belirlendi. Ancak ekiplerin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu bu planların boşa çıkarıldığı öğrenildi.

BATMAN VE VAN'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Batman ve Van'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

AKIN GÜRLEK'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile yürütülen koordinasyon sayesinde hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına izin vermediklerini belirtti.

Gürlek açıklamasında, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, adaletten kaçışın mümkün olmadığını, suçluların cezasız kalmayacağını ve hiçbir cinayetin faili meçhul bırakılmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI, 11 GÖZALTI GELDİ

Faili meçhul dosyaların yeniden incelendiğine dikkat çeken Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman İl Jandarma Komutanlığı ve Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.

5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında

SORUŞTURMADA KAN DAVASI DETAYI

Soruşturmada elde edilen bulgulara göre cinayetin, Çelik ve Günbey aileleri arasında yıllardır süren kan davası ve husumet nedeniyle işlendiği değerlendirildi. Dosyada yer alan tanık beyanları, HTS ve PTS kayıtları, saha çalışmaları ile istihbari bilgiler doğrultusunda şüphelilerin olay öncesinde telefonlarını farklı bölgelerde bırakarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, daha sonra olay yerine giderek cinayeti gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Gizli tanık ifadeleri ve teknik verilerin birbiriyle örtüşmesi üzerine Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

CİNAYETİN PLANLANDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Şirin Çelik'in öldürülmesinin aileler arasındaki geçmiş olayların devamı niteliğinde planlandığı değerlendirildi. JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, olayın ardından şüphelilerin güzergah değiştirerek dikkat çekmemeye çalıştıkları, teknik takip ve dinleme kayıtlarının ardından cinayetin aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşıldığı belirtildi. Yetkililer, 2021 yılından bu yana faili meçhul olarak kalan dosyanın yeni deliller ve tanık ifadeleri sayesinde çözüldüğünü açıkladı.

Mehmet Şirin, Akın Gürlek, Operasyon, 3. Sayfa, Cinayet, Gündem, Güncel, Batman, Yaşam, Van, Son Dakika

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