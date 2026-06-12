5 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış - Son Dakika
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5 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış

12.06.2026 15:44
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Batman'da 2021 yılında hayvan otlatırken silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Şirin Çelik'in dosyasında yıllar sonra düğüm çözüldü. Yeniden açılan soruşturmada cinayetin, 2018 yılında yağmur kuyusunda cesedi bulunan Gülpınar Kızılkaya olayıyla başlayan ve yıllar içinde kan davasına dönüşen husumetin bir parçası olduğu değerlendirildi. Batman ve Van'da 11 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.

Batman'da 2021 yılında hayvan otlatırken silahlı saldırıda öldürülen Mehmet Şirin Çelik'in dosyasında yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeniden açılan soruşturmada cinayetin iki aile arasında uzun süredir devam eden kan davası nedeniyle işlendiği yönünde delillere ulaşılırken, Batman ve Van'da 11 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. JASAT'ın teknik takip, gizli tanık ifadeleri ve kapsamlı saha çalışmalarıyla aydınlattığı dosyada gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.

5 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış

5 YILLIK FAİLİ MEÇHUL CİNAYET AYDINLATILDI

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Karatepe köyü mevkiinde 20 Nisan 2021 tarihinde hayvan otlatırken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Şirin Çelik hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada uzun süre somut delile ulaşılamazken, dosya yıllar sonra yeniden ele alındı.

5 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış

Yürütülen yeni soruşturmada tanık beyanları, HTS kayıtları, PTS verileri, istihbari bilgiler ve saha çalışmaları birlikte değerlendirildi. Elde edilen bulgular, cinayetin Çelik ve Günbey aileleri arasında yıllardır süren kan davasının bir uzantısı olabileceğine işaret etti.

KAN DAVASININ GEÇMİŞİ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında iki aile arasındaki husumetin yıllar öncesine dayandığı belirlendi. Dosyada yer alan bilgilere göre, Çelik'in ölümüne neden olan husumet 2018 yılında yaşanan bir cinayete dayanıyordu. O tarihte yağmur kuyusu içinde cesedi bulunan Gülpınar Kızılkaya'nın Aydın Avcı isimli şahıstan hamile kaldığı ve bu nedenle öldürüldüğü olayın faili olarak da Aydın Avcı'nın yakalanarak cezalandırıldığı ortaya çıktı. Karşılıklı saldırılar, darp olayları ve cinayetlerle büyüyen husumetin zaman içinde kan davasına dönüştüğü değerlendirildi.

5 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış

Soruşturma dosyasında, Bayram Günbey'in öldürülmesi, Hüseyin Günbey'in yaralanması ve İhsan Türkoğlu cinayeti gibi olayların da aynı husumet zinciri içerisinde yer aldığı belirtildi.

TELEFONLARINI BAŞKA BÖLGEDE BIRAKTIKLARI İDDİASI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bazı şüphelilerin olay günü telefonlarını farklı bölgelerde bırakarak izlerini kaybettirmeye çalıştığını tespit etti. Teknik incelemelerde bazı şüphelilerin olay saatlerinde Batman'ın Kozluk ilçesi ve çevresinde sinyal verdiği belirlendi.

Elde edilen veriler üzerine Batman 2'nci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüpheliler hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandı.

5 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış

GİZLİ TANIK İFADESİ SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinesinde JASAT ekipleri kapsamlı çalışma yürüttü. Çelik ve Günbey ailelerini tanıyan kişilerle görüşmeler yapıldı, saha araştırmaları genişletildi.

Soruşturmada dönüm noktası ise gizli tanık ifadesi oldu. Gizli tanık, cinayetin aile içindeki bazı isimler tarafından planlandığını, olayın intikam amacıyla organize edildiğini ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin detayları anlattı. Tanık beyanlarının teknik verilerle örtüşmesi üzerine soruşturmada önemli ilerleme sağlandı.

5 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış

BATMAN VE VAN'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 Haziran 2026 tarihinde Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 ayrı adrese baskın yapıldı ve cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin olayın planlama ve icra aşamasında rol aldıkları iddia edilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında
5 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış

Mehmet Şirin, Gülpınar, 3. Sayfa, Cinayet, Batman, Gündem, Güncel, Hukuk, JASAT, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış - Son Dakika

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