Fenerbahçe'den UEFA'nın verdiği cezaya itiraz - Son Dakika
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Fenerbahçe'den UEFA'nın verdiği cezaya itiraz

Fenerbahçe\'den UEFA\'nın verdiği cezaya itiraz
30.06.2026 21:28
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UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon Euro para cezası verdi. Sarı-lacivertliler, UEFA'nın verdiği 7 milyon Euro'luk cezaya itiraz edeceğini açıkladı.

UEFA, Fenerbahçe'ye 2025 yılı kadro maliyet oranının yüzde 70'lik sınırın üzerinde bildirilmesinden dolayı para cezası verdi. 

FENERBAHÇE'YE DEV CEZA

UEFA, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırdığını açıkladı. Fenerbahçe, bu nedenle 7 milyon Euro ceza ödeyecek.

SARI-LACİVERTLİLER CEZAYA İTİRAZ EDECEK

Sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında, 2025 takvim yılına ilişkin finansal verilerin incelenmesi sonucunda; futbol takımı maliyetlerinin, futbol faaliyetine ilişkin gelirlerin azami %70’i ile sınırlı olması gerekirken, kulübümüz açısından bu oranın %84 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu limitin aşılması nedeniyle, UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kulübümüze 7 milyon Euro tutarında finansal disiplin cezası uygulanmıştır. Bu yaptırım; 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin, UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Geçmiş döneme ilişkin finansal uygulamalar sonucunda ortaya çıkan bu ceza nedeniyle, henüz 22 gün önce göreve başlayan yönetim kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup; kulübümüzün UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır" denildi.

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den UEFA'nın verdiği cezaya itiraz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bu daha iyi günleri arkasından puan silme cezası gelecek 0 0 Yanıtla
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