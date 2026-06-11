Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı
11.06.2026 20:48
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Kırıkkale'nin Keskin İlçe Belediye Başkanı Ekmel Cönger, hakkında rüşvet alma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbiri de uygulanan Cönger, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında hapis cezası almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, yürütülen bir rüşvet soruşturması kapsamında adli makamlarca cezaya çarptırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden el çektirildi.

RÜŞVET SUÇUNDAN HAPİS CEZASI VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI 

Edinilen bilgilere göre; Belediye Başkanı Ekmel Cönger hakkında "Rüşvet Alma" suçu nedeniyle adli soruşturma yürütülüyordu. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 08.06.2026 tarihli duruşmada dava dosyasını karara bağladı. Mahkeme, Cönger’in Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Kararla birlikte Cönger hakkında yurt dışına çıkış yasağı dahil olmak üzere adli kontrol tedbirlerinin ayrı ayrı uygulanmasına karar verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI 

Mahkemenin verdiği bu mahkumiyet ve adli kontrol kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı jet hızıyla harekete geçti. Bakanlık, Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, geçici bir tedbir olmak suretiyle Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger’i görevden uzaklaştırdığını resmi bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

Olayla ilgili idari sürecin devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli, Türkiye, Gündem, Keskin, Son Dakika

Son Dakika Keskin Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Basmaz Bayram Basmaz:
    yani şu hale bakılırsa böyle işlerde arkada daima para ve çıkar ilişkisi oluyo diye düşünüyorum da belki de sistemin kontrolü kötü olabilir ya da çıkar çatışması vardır bilemedim ama en azından yargı hızlı davrandığı için az da olsa rahatlıyorum tabi bu işlerin artık son bulması lazım umarım 0 0 Yanıtla
  • Ülkühan Gedikli Ülkühan Gedikli:
    şimdi bu teknoloji devri de internet çağında böyle işler hala yapılıyo bilgisayar hiç kontrol yapamıyo mu diye merak ederim 0 0 Yanıtla
  • Onur Sevinç Onur Sevinç:
    ya bu rüşvet işi ne ya artık her gün başka bi belediye başkanı çıkıyo! ekonomi zaten batık durumda bir de böyle işler olunca halka güven kalıyo mu hiç! bunlar vergimizi çalıyo sonra bizim cebe koyo! ben 30 yıldır çalışıyom bu ülkede çalıştığım paranın değeri mi kaldı! adalet olsun en azından yine ceza alıyo ama bu sefer doğru yaptılar görevden uzaklaştırması gerekiyordu 0 0 Yanıtla
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