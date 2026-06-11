Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı

Onur Sevinç:

ya bu rüşvet işi ne ya artık her gün başka bi belediye başkanı çıkıyo! ekonomi zaten batık durumda bir de böyle işler olunca halka güven kalıyo mu hiç! bunlar vergimizi çalıyo sonra bizim cebe koyo! ben 30 yıldır çalışıyom bu ülkede çalıştığım paranın değeri mi kaldı! adalet olsun en azından yine ceza alıyo ama bu sefer doğru yaptılar görevden uzaklaştırması gerekiyordu