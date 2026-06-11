Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında - Son Dakika
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Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında

Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında
11.06.2026 20:00
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Çin'in Hunan eyaletinde yaşayan ve nadir görülen bir genetik rahatsızlık nedeniyle 25 yaşında olmasına rağmen 1 yaşındaki bebek gibi görünen ve sadece 66 santimetre boyunda kalan Wang Junming'in yaşam mücadelesi milyonları ağlattı. Yıllarca teşhis konulamayan ve maddi imkânsızlıklarla boğuşan ailenin hikâyesi, Wang'ın 21 yaşındaki kız kardeşi Xiaoling'in sosyal medya paylaşımlarıyla viral olurken genç kadının, "Ağabeyime ömrüm boyunca bakacağım" sözleri büyük bir destek kampanyasına dönüştü.

25 yaşında olmasına rağmen bir bebeğin boyutlarında kalan Wang Junming'in yaşam mücadelesi Çin'de milyonlarca kişinin yüreğini burktu.

Çin'in Hunan eyaletinde yaşayan Wang Junming, nadir görülen bir genetik rahatsızlık nedeniyle yalnızca 66 santimetre boyunda kaldı. Zihinsel gelişimi de yaşıtlarının çok gerisinde olan Wang'ın bilişsel kapasitesinin bir çocuğun seviyesinde olduğu belirtiliyor.

YILLARCA TEŞHİS KONULAMADI

Yıllarca hastalığının nedenini öğrenemeyen aile, maddi imkânsızlıklar nedeniyle tedaviye erişmekte de zorlandı. İnşaat işçisi olan babasının düşük geliri, Wang'ın özel tedavi masraflarını karşılamaya yetmedi. Annesi ise oğluna ömrü boyunca bakmaya karar verdi.

Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında

KIZ KARDEŞİNİN PAYLAŞIMLARI VİRAL OLDU

Wang'ın hikâyesi, 21 yaşındaki kız kardeşi Xiaoling'in sosyal medya paylaşımları sayesinde geniş kitlelere ulaştı. Kardeşinin günlük yaşamını, bakım sürecini ve yaşadıkları zorlukları paylaşan genç kadın kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.

"ONA HAYATIM BOYUNCA BAKACAĞIM"

Xiaoling, çocukluğundan bu yana ağabeyine büyük bir bağlılık duyduğunu belirterek, "Ona hayatım boyunca bakacağım" sözleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada viral olan videoların ardından çok sayıda kişi aileye destek olmak için harekete geçti.

NADİR GÖRÜLEN GEN BOZUKLUĞU

Doktorların yaptığı incelemelerde Wang'da büyüme ve gelişmeyi etkileyen hipofiz hormonu eksikliği ile ilişkili nadir bir gen bozukluğu tespit edildi. Uzmanlar, dünyada bu durumun oldukça az sayıda vakada görüldüğünü belirtiyor.

Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Tedavi süreci devam eden Wang'ın geleceğine ilişkin kesin bir öngörüde bulunulamasa da doktorlar hormon tedavisinin yaşam kalitesini artırabileceğini ifade ediyor. Xiaoling ise ağabeyini yalnız bırakmayacağını söyleyerek hem çalışmayı hem de onun tedavisi için gelir elde etmeyi sürdürmeyi planlıyor.

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Son Dakika Çin Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nilay Candan Nilay Candan:
    abi bu haberi okudum da komşu ülkelerde böyle durumlarda devlet tedaviyi karşılıyor diye duydum niye bizde böyle olmuyo bu kadar yoksulluk içinde kalıyo insanlar soruyorum ben 0 0 Yanıtla
  • Emel Cennet Karakaş Emel Cennet Karakaş:
    çok duygulandım bu hikâyeyi okuyunca ?? kardeşinin bağlılığı gerçekten güzel bir şey aile desteğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor ?? umarım tedavi süreci başarılı olur ve hayat kalitesi iyileşir bu çocuğun böyle zorluklar yaşayan insanlar için de hep dua ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Zehra Çimen Zehra Çimen:
    ya bu tür haberler paylaşılırken biraz da ekonomik durum düzeltilse keşke çünkü her seferinde aynı hikâye işte yoksulluk yüzünden tedavi alamıyor insanlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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