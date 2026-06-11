Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn'dan Dursun Özbek'e ziyaret - Son Dakika
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Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn'dan Dursun Özbek'e ziyaret

Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn\'dan Dursun Özbek\'e ziyaret
11.06.2026 20:05
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Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın efsanevi kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapmış olan Oliver Kahn, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’i ziyaret etti.

Almanya Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in efsane kalecisi Oliver Kahn, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

OLIVER KAHN'DAN DURSUN ÖZBEK'E ZİYARET

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Oliver Kahn, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Başkanlık Ofisi'ndeki buluşmanın ardından Özbek ile Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezerek sarı-kırmızılıların tarihini, başarılarını ve unutulmaz anlarını inceledi.

Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn'dan Dursun Özbek'e ziyaret

''BAZI PROJELER ÜZERİNDE KONUŞTUK''

Müze ziyareti sonrasında Dursun Özbek, "Sayın Oliver Kahn, müzemizi gezdiğinde geçmiş ile gelecek arasındaki farkı çok daha net gördü. UEFA Kupası'nı Galatasaray'ın kazanması çok önemliydi. Oliver Kahn'ın da ilk uluslararası kupası UEFA Kupası'ydı. O nedenle çok heyecanlandı. Sayın Kahn, bizi ziyaret etmek istedi. Kendisinin global olarak futbolda çok deneyimi var. Biz de kendisi ile Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için bazı projeler üzerinde konuştuk. Kendisi ile bundan sonra da daha özel projeler için bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn'dan Dursun Özbek'e ziyaret

Bir dönem Bayern Münih'te CEO (Üst yönetici) olarak da görev yapan Oliver Kahn ise ziyarete ilişkin şöyle konuştu:

''UEFA KUPASI'NI GÖRMEK HARİKAYDI''

"Galatasaray gibi böylesine büyük, böylesine harika bir kulübün müzesine gelmek her zaman etkileyici çünkü bu tarihi anlamak için burayı gezmek lazım. Özellikle UEFA Kupası'nı görmek harikaydı. Galatasaray'ın şu an ki durumu çok önemli. Her zaman gelişen bir kulüp. Stadyumdaki atmosfer de muazzam. Yorumcu olarak geldiğimde bu atmosferi kendim de bizzat deneyimledim. Öylesine bir gürültü vardı ki, birbirimizi duyamıyorduk."

Ziyaret sonrasında Özbek ve Kahn, Galatasaray Futbol A Takımı'nın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geçti ve burada incelemelerde bulunarak bilgi alışverişinde bulundu.

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Son Dakika Spor Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn'dan Dursun Özbek'e ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özgür Çekici Özgür Çekici:
    müze gezisi ve projeler konuşması güzel hoş da sorumlu olanlar bu projelerin gerçekten hayata geçip geçmeyeceğini göz etmeli çünkü sözde yapılan çok proje var uygulamada kalıyo 0 0 Yanıtla
  • Sami Baysal Sami Baysal:
    kahn gibi bir efsanenin ziyaretini takdir etmek lazım galatasaray doğru yolda gidiyo 0 0 Yanıtla
  • Deniz Kahta Deniz Kahta:
    vay be oliver kahn galatasaraya gelmiş yani adamın global deneyimi var diyolar ama bana soransa bu tür ziyaretlerin masrafı kim karşılıyo onu merak ediyom şu günlerde elektrik suyu her şey pahalı spor kompleksini gezdirir protokolü ayarlarız ama bütçeye kim ekliyo bunları anlayamadım ben 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn'dan Dursun Özbek'e ziyaret - Son Dakika
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