Ankara\'da Sahte Deterjan Operasyonu

ANKARA'da polisin bir depoya düzenlediği baskında, birçok tanınmış markanın logosunun bulunduğu 1 milyon 150 bin lira değerinde 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda Altındağ ilçesinde sahte deterjan üretimi yapılan depoya operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, birçok tanınmış markanın logosunun bulunduğu yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan 1 deterjan ambalaj makinesi, 1 terazi, yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan, 736 adet çeşitli markalara ait boş ambalaj ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.