Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme

12.06.2026 15:53
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Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan çalkantılı süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü" ifadelerini kullandı. Yaşananlar sonrası topyekün ayaklanma çağrılarına da değinen Erdoğan, "Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz? Yoksa militan mısınız?" dedi.

Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan süreç için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

"SİYASİ PARTİ DEĞİL SANKİ DÖVÜŞ KULÜBÜ"

"Millet olarak hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz" diyen Erdoğan, "Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Şunu burada altını çizerek ifade ediyorum. Biz başkalarıyla değil, kendimizle yarışıyoruz. Biz başkalarının iç meseleleriyle değil, milletin sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Buna rağmen haberlere baktıkça Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme

"MİLLETVEKİLİ MİSİNİZ YOKSA MİLİTAN MI?"

Sözlerinin devamında topyekûn ayaklanma çağrılarına da değinen Erdoğan, "Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekûn ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz? Yoksa militan mısınız?" şeklinde konuştu. 

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    Yilmaz yilmaz kaşinma bence sus 0 0 Yanıtla
  • Metin şen Metin şen:
    eninde sonunda o günü göreceğiz. 0 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Yilanin başisin bunu herkes biliyor 0 0 Yanıtla
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