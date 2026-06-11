Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Y.B'nin kullandığı 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil, Gergeme Mahallesi Kayseri Caddesi'nde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada araçlardaki 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.