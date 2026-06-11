Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

11.06.2026 17:53  Güncelleme: 17:59
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Y.B'nin kullandığı 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil, Gergeme Mahallesi Kayseri Caddesi'nde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

3 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada araçlardaki 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Trafik, Bünyan, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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