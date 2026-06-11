CHP Genel Merkezi'nde gazeteci ile danışman arasında 'Sarı zarf' gerginliği - Son Dakika
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CHP Genel Merkezi'nde gazeteci ile danışman arasında 'Sarı zarf' gerginliği

11.06.2026 18:16
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CHP Genel Merkezi’nde, Parti Sözcüsü Müslüm Sarı’ya soru soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu ile bir parti danışmanı olduğu belirtilen bir kişi arasında "sarı zarf alıyorsunuz tabi öyle soru sorarsınız" sözlerinin ardından büyük gerginlik yaşandı. Basın katındaki diğer gazetecilerin de tepki gösterdiği olay sonrası Yazıcıoğlu, söz konusu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Danışman ise ismini dahi söylemeden asansöre binip gitti.

CHP Genel Merkezi'nde, Parti Sözcüsü Müslüm Sarı’nın danışmanı olduğu iddia edilen bir kişi ile gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu arasında sözlü tartışma yaşandı. Sarı'ya soru sormasının ardından Yazıcıoğlu'na yönelik "Sarı zarf alıyorsunuz" ifadesinin ardından basın katındaki diğer gazeteciler duruma tepki gösterdi. Yazıcıoğlu, söz konusu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısının ardından koridorda gerginlik meydana geldi. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nun CHP Sözcüsü Müslüm Sarı’ya soru yöneltmesinin ardından, Sarı'nın danışmanı olduğu belirtilen bir kişi ile gazeteciler arasında tartışma çıktı.

"SARI ZARF" İFADESİ GERGİNLİĞE YOL AÇTI

Müslüm Sarı'nın asansöre yöneldiği sırada danışmanının, Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’na hitaben, "Sarı zarf alıyorsunuz, tabii öyle soru sorarsınız" dediği iddia edildi. Bu ifadenin ardından basın katında görev yapan diğer gazeteciler de tartışmaya dahil olarak tepki gösterdi.

CHP Genel Merkezi'nde gazeteci ile danışman arasında 'Sarı zarf' gerginliği

TARTIŞMA ANI KAMERADA

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde; asansör önünde toplanan basın mensupları ile ismi öğrenilemeyen danışman arasındaki diyaloglar yer aldı. Görüntülerde gazetecilerin, danışmana yönelik şu ifadeleri kullandığı duyuldu:

"Niye itham ediyorsunuz? Ayıp değil mi yapılan? Bizi töhmet altında bırakıyorsunuz. Çıkın açıklayın ya! Bir gazeteciye 'para aldı' demek ne demek? İftira bu. Herkes burada emeğiyle çalışıyor. Herkes kendi kurumundan para alıyor. Hepimiz birbirimizi 40 yıldır tanıyoruz, sizi ise tanımıyoruz. Burası CHP mi, başka bir yer mi ben anlamadım ya! Ne kadar ayıp bir şey."

CHP Genel Merkezi'nde gazeteci ile danışman arasında 'Sarı zarf' gerginliği

İSMİNİ SÖYLEMEDEN AYRILDI

Basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen adını açıklamayan danışman, gazetecilerin ortak tepkisinin ardından asansöre binerek basın katından ayrıldı ve görev yaptığı kata çıktı.

"DAVA AÇACAĞIM"

Yaşanan sözlü tartışmanın ardından açıklamada bulunan gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, kendisini hedef alan ifadeleri kullanan parti görevlisi hakkında yasal süreç başlatacağını ve suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

CHP Genel Merkezi'nde gazeteci ile danışman arasında 'Sarı zarf' gerginliği

Cumhuriyet Halk Partisi, Müslim Sarı, Danışman, Siyaset, Müslüm, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP Genel Merkezi'nde gazeteci ile danışman arasında 'Sarı zarf' gerginliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Onat Gundag Onat Gundag:
    valla basın toplantısında böyle şeyler olması biraz garip yani hele de kendini tanıtmayan birinin laf atması daha da garip hani gazeteciler haklı gibi geldi bana söyle söyle açıklama yapacak yok niye gizleniyo mesele ne anlam ifade ediyoduğu anlaşılmıyor 0 0 Yanıtla
  • Can Çoban Can Çoban:
    bu çok ayıp bir davranış basın özgürlüğü nedir bunu bilmiyorlar mı böyle ithamlar yapılmaz bir gazeteciye hakaret etmek doğru değil saygı duymak lazım insana doğru söylediler gazeteciler tamamen haklı bu danışman kim öğrenilmemiş çıkıp açıklama yapması gerekirdi 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Oktn İbrahim Oktn:
    ya bu ne biçim şey ya basın toplantısında insana para aldı diye laf atıyorlar da neyse işte böyle şeyler oluyo artık her yerde böyle muhabbet var çevre de aynı şeyler yaşanıyo herkes birbirini suçluyo mesela ben de duydum biliyosun bunları ama neyse işte 0 0 Yanıtla
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