Batman\'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı

Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu, farklı noktalarda 3 kişiye saldırarak yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Sokaklarda dolaşan yaban domuzu, karşısına çıkan kişilere saldırarak panik yarattı.
Domuzun Turgut Özal Bulvarı’nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yaşanan panik dikkat çekti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Saldırıların ardından yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?