Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

28.04.2026 11:43
Fenerbahçe taraftarının dün akşam kovulan teknik direktör Tedesco için “Hocamızı alamazsınız” etiketiyle sosyal medyada başlattığı kampanyanın gündemde 1. sıraya yükselmesi, kulüp tarihinde daha önce görülmemiş bir destek olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından taraftarlar sosyal medyada dikkat çeken bir kampanya başlattı. Sarı-lacivertli taraftarlar, genç teknik adama destek verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

Taraftarlar, “Hocamızı alamazsınız” etiketiyle binlerce paylaşım yaparak kısa sürede gündemin zirvesine yerleşti. Açılan etiket, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında ilk sıraya çıktı.

“HAKSIZLIK YAPILDI” YORUMLARI

Birçok taraftar, Tedesco’nun görevden alınmasını haksızlık olarak değerlendirdi. Sarı-lacivertli futbolseverler, genç teknik direktörün takımla daha fazla süre geçirmesi gerektiğini savundu.

“1 YIL DAHA ŞANS VERİLMELİYDİ”

Yapılan paylaşımlarda Tedesco’nun en az bir sezon daha takımın başında kalması ve transferleri kendisinin şekillendirmesi gerektiği görüşü öne çıktı. Binlerce tweet atan Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörlerine sahip çıkarak kulüp yönetiminin aldığı kararı eleştirdi.

    Yorumlar (2)

  • zeki zeki:
    en son suçlanacak kişi cezalandırıldı 3 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Tedesko efendi bir kişilik. Adamda burukluk yok. Mutlaka takımda kalmalı. Morinhonun ardından geldiğini unutmayalım. Başarılı olmuştur. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
