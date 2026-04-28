Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından taraftarlar sosyal medyada dikkat çeken bir kampanya başlattı. Sarı-lacivertli taraftarlar, genç teknik adama destek verdi.
Taraftarlar, “Hocamızı alamazsınız” etiketiyle binlerce paylaşım yaparak kısa sürede gündemin zirvesine yerleşti. Açılan etiket, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında ilk sıraya çıktı.
Birçok taraftar, Tedesco’nun görevden alınmasını haksızlık olarak değerlendirdi. Sarı-lacivertli futbolseverler, genç teknik direktörün takımla daha fazla süre geçirmesi gerektiğini savundu.
Yapılan paylaşımlarda Tedesco’nun en az bir sezon daha takımın başında kalması ve transferleri kendisinin şekillendirmesi gerektiği görüşü öne çıktı. Binlerce tweet atan Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörlerine sahip çıkarak kulüp yönetiminin aldığı kararı eleştirdi.
