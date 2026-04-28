22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

28.04.2026 14:23
Memur emeklilerine seyyanen zam verilmemesine ilişkin dava istinafta reddedilse de “eşitlik ilkesine aykırı” değerlendirmesiyle AYM süreci başladı; verilecek kararın 14,4 milyon emekliyi etkileyebileceği ifade ediliyor.

Memurlara 2023 yılında verilen seyyanen zammın emekli memurlara da uygulanması talebiyle açılan davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden gelen değerlendirme, süreci Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

“EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI” DEĞERLENDİRMESİ

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdare Dava Dairesi Başkanı Füsun Erkin, memurlara verilen seyyanen zammın emekli memurlara verilmemesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Erkin, konunun nihai olarak Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

22 BİN LİRALIK TALEP

Davayı açan Çilesiz, 2023 yılında memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın, katsayı hesabına göre emekli memurlara yaklaşık 22 bin 157 lira olarak yansıtılmasını talep ediyor.

MAHKEMEDEN RET, ANCAK KARŞI OY DİKKAT ÇEKTİ

İstinaf mahkemesi davayı 2’ye karşı 1 oyla reddetti. Ancak mahkeme başkanı Erkin, karşı oy yazısında emekli memurlara seyyanen zam verilmemesinin hem Anayasa’ya hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu vurguladı ve dosyanın AYM’ye gönderilmesi gerektiğini savundu.

“GEREKÇESİZ RET” İDDİASI

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, ret kararında somut gerekçe bulunmadığını belirterek bunun adil yargılanma hakkının ihlali anlamına geldiğini ifade etti. Gündoğan, bu nedenle AYM’ye bireysel başvuru yapacaklarını açıkladı.

14,4 MİLYON KİŞİ İÇİN EMSAL OLABİLİR

Gözler şimdi Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karara çevrildi. AYM’nin zammı Anayasa’ya aykırı bulması halinde yaklaşık 2 milyon 558 bin memur emeklisine 22 bin lira civarında ek ödeme yapılmasının önü açılacak. Ayrıca bu kararın, eşitlik ilkesi kapsamında 14 milyon 485 bin işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi için de emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat’ın ailesinden savcılığa suç duyurusu Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı
Futbolseverlere müjde Dev maçlar artık şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda
Eski Vali Tuncay Sonel’in tutukluluğuna itiraz reddedildi Eski Vali Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu

14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı başladı İşte Saran’ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
13:37
Fenerbahçe seçime gidiyor Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi
Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi
13:27
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
