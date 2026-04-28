22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

Memurlara 2023 yılında verilen seyyanen zammın emekli memurlara da uygulanması talebiyle açılan davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden gelen değerlendirme, süreci Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

“EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI” DEĞERLENDİRMESİ

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdare Dava Dairesi Başkanı Füsun Erkin, memurlara verilen seyyanen zammın emekli memurlara verilmemesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Erkin, konunun nihai olarak Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

22 BİN LİRALIK TALEP

Davayı açan Çilesiz, 2023 yılında memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın, katsayı hesabına göre emekli memurlara yaklaşık 22 bin 157 lira olarak yansıtılmasını talep ediyor.

MAHKEMEDEN RET, ANCAK KARŞI OY DİKKAT ÇEKTİ

İstinaf mahkemesi davayı 2’ye karşı 1 oyla reddetti. Ancak mahkeme başkanı Erkin, karşı oy yazısında emekli memurlara seyyanen zam verilmemesinin hem Anayasa’ya hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu vurguladı ve dosyanın AYM’ye gönderilmesi gerektiğini savundu.

“GEREKÇESİZ RET” İDDİASI

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, ret kararında somut gerekçe bulunmadığını belirterek bunun adil yargılanma hakkının ihlali anlamına geldiğini ifade etti. Gündoğan, bu nedenle AYM’ye bireysel başvuru yapacaklarını açıkladı.

14,4 MİLYON KİŞİ İÇİN EMSAL OLABİLİR

Gözler şimdi Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karara çevrildi. AYM’nin zammı Anayasa’ya aykırı bulması halinde yaklaşık 2 milyon 558 bin memur emeklisine 22 bin lira civarında ek ödeme yapılmasının önü açılacak. Ayrıca bu kararın, eşitlik ilkesi kapsamında 14 milyon 485 bin işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi için de emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.