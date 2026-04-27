Bolu'da bebek cinayetinde kan donduran telefon: "Bebeğe bir şey oldu, ben gidiyorum" - Son Dakika
Bolu'da bebek cinayetinde kan donduran telefon: "Bebeğe bir şey oldu, ben gidiyorum"

Bolu\'da bebek cinayetinde kan donduran telefon: "Bebeğe bir şey oldu, ben gidiyorum"
27.04.2026 16:53  Güncelleme: 16:54
Bolu\'da bebek cinayetinde kan donduran telefon: "Bebeğe bir şey oldu, ben gidiyorum"
Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan annenin, olayın hemen ardından eşini arayarak, "Bebeğe bir şey oldu, ben evden gidiyorum" dediği ortaya çıktı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan annenin, olayın hemen ardından eşini arayarak, "Bebeğe bir şey oldu, ben evden gidiyorum" dediği ortaya çıktı.

"BEBEĞİMİ KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM"

Olay, 25 Nisan Cumartesi günü Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aylık Ela C. evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayet şüphelisi olan anne Serpil C. (30), evden çıkarak D-100 kara yolu üzerinden Yeniçağa ilçesi istikametine kilometrelerce yürüdükten sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ilk sorgusunda, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" diyerek suçlamaları reddeden şüpheli kadın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gerede İlçe Adliyesi'ne sevk edildi. Serpil C., çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Minik Ela'nın cenazesi ise dün Demircisopran köyü camisinde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. C. çiftinin 2024 yılında dünyaevine girdiği, Serpil C.'nin ev hanımı, eşi Selahattin C.'nin fabrika işçisi olduğu öğrenildi.

KORKUNÇ MANZARAYLA BABA KARŞILAŞTI 

Olayın hemen ardından, cinayet şüphelisi anne Serpil C.'nin eşi Selahattin C.'yi telefonla aradığı belirlendi. Annenin eşine, "Bebeğe bir şey oldu, ben evden gidiyorum" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Bu sözler üzerine paniğe kapılarak hızla evine giden baba, 2 aylık kızı Ela'nın boğazı kesilmiş haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

DOKTORDAN "PSİKİYATRİ" UYARISI İDDİASI 

Mart ayının başında doğum yapan Serpil C.'nin, olaydan yaklaşık 1 ay önce rutin kontrol için gittiği ilçe hastanesinde durumu gözlemleyen doktor tarafından psikiyatri servisine görünmesi yönünde uyarıldığı öne sürüldü. Bu tavsiye üzerine ailenin Bolu'daki özel bir hastaneye başvurduğu ifade edildi.

ACILI BABA HASTANEYE KALDIRILDI 

Dün Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde gözyaşları içinde toprağa verilen minik Ela'nın cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba Selahattin C. ise törenin ardından fenalaştı. Sinir krizi geçirdiği belirtilen baba, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gerede, Bebek, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da bebek cinayetinde kan donduran telefon: 'Bebeğe bir şey oldu, ben gidiyorum' - Son Dakika

SON DAKİKA: Bolu'da bebek cinayetinde kan donduran telefon: "Bebeğe bir şey oldu, ben gidiyorum" - Son Dakika
