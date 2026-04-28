ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı

ABD\'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
28.04.2026 14:28
ABD’nin Orta Doğu’daki askeri hava hareketliliği son 72 saatte dikkat çekici şekilde arttı. Bölge genelinde onlarca yakıt ikmal, sevkiyat ve keşif uçuşu gerçekleştirildi. İsrail ve Körfez’e yoğun askeri ekipman taşınırken, Doğu Akdeniz ve Hürmüz hattında gözetleme faaliyetleri hızlandı. Hava trafiğindeki yoğunluk ise “büyük hazırlık” olarak yorumlandı.

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri hareketliliği son günlerde dikkat çekici şekilde arttı. Son 72 saatte bölgede yüzlerce askeri uçuş gerçekleştirilirken, hava trafiğindeki yoğunluk “büyük hazırlık” olarak yorumlandı.

HAVADA DEV İKMAL OPERASYONU

Açık kaynak uçuş verilerine göre, ABD’ye ait KC-135 ve KC-46 tanker uçaklarıyla Basra Körfezi çevresinde en az 89 hava yakıt ikmal görevi gerçekleştirildi. Bu tür operasyonlar, savaş uçaklarının uzun süre havada kalabilmesi için kritik önem taşıyor.

ABD’nin daha önce de onlarca tanker uçağı bölgeye kaydırdığı ve bunun büyük çaplı operasyon hazırlığı olarak değerlendirildiği biliniyor.

ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı

İSRAİL VE KÖRFEZ’E YOĞUN SEVKİYAT

Aynı dönemde C-17 ve C-5M tipi ağır nakliye uçaklarıyla İsrail, Suudi Arabistan ve Afrika Boynuzu’ndaki Camp Lemonnier üssüne en az 97 uçuş yapılarak askeri ekipman ve lojistik destek taşındı.

Daha önce de ABD’ye ait kargo ve tanker uçaklarının İsrail’e iniş yaptığı ve bunun bölgedeki askeri yığınağın parçası olduğu raporlanmıştı.

KEŞİF VE GÖZETLEME UÇUŞLARI ARTTI

Doğu Akdeniz, Aden Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinde ise P-8A, MQ-4C ve RC-135W tipi uçaklarla en az 19 keşif uçuşu yapıldı. Bu uçuşların, İran ve çevresindeki askeri hareketliliğin izlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı

BÜYÜK ASKERİ YIĞINAK SÜRÜYOR

Dış basında yer alan analizlere göre ABD, son aylarda Orta Doğu’ya 100’ün üzerinde savaş uçağı ve destek unsuru konuşlandırdı.

Bu yığınak, bölgedeki en büyük askeri güç konsantrasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor ve olası operasyonlara hazırlık anlamı taşıyor.

GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, bu ölçekteki hava hareketliliği “savaş ihtimali” ve “geniş çaplı operasyon hazırlığı” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Son Dakika İran ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti 3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti
Seda Sayan, Selena Gomez’in kocasını diline doladı Seda Sayan, Selena Gomez'in kocasını diline doladı
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu 6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü: 14 ölü Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye göndermeler devam ediyor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeler devam ediyor
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Brezilya’nın ’Yılan Adası’ değil Yüksekova Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova
Memur ve sağlık çalışanlarına banka kredisi olmadan ev edinme imkanı geliyor Memur ve sağlık çalışanlarına banka kredisi olmadan ev edinme imkanı geliyor
Fenerbahçe’de seçim kararı Fenerbahçe'de seçim kararı

14:49
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’dan ilk sözler
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler
14:35
Saran’dan futbolculara son emir
Saran'dan futbolculara son emir
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:21
HÜRJET’in İspanya’ya ihracatı için imzalar atıldı
HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı kızışıyor Saran’ın koltuğuna tam üç isim talip
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip
13:27
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 15:20:27.
SON DAKİKA: ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
