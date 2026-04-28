ABD\'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri hareketliliği son günlerde dikkat çekici şekilde arttı. Son 72 saatte bölgede yüzlerce askeri uçuş gerçekleştirilirken, hava trafiğindeki yoğunluk “büyük hazırlık” olarak yorumlandı.

HAVADA DEV İKMAL OPERASYONU

Açık kaynak uçuş verilerine göre, ABD’ye ait KC-135 ve KC-46 tanker uçaklarıyla Basra Körfezi çevresinde en az 89 hava yakıt ikmal görevi gerçekleştirildi. Bu tür operasyonlar, savaş uçaklarının uzun süre havada kalabilmesi için kritik önem taşıyor.

ABD’nin daha önce de onlarca tanker uçağı bölgeye kaydırdığı ve bunun büyük çaplı operasyon hazırlığı olarak değerlendirildiği biliniyor.

İSRAİL VE KÖRFEZ’E YOĞUN SEVKİYAT

Aynı dönemde C-17 ve C-5M tipi ağır nakliye uçaklarıyla İsrail, Suudi Arabistan ve Afrika Boynuzu’ndaki Camp Lemonnier üssüne en az 97 uçuş yapılarak askeri ekipman ve lojistik destek taşındı.

Daha önce de ABD’ye ait kargo ve tanker uçaklarının İsrail’e iniş yaptığı ve bunun bölgedeki askeri yığınağın parçası olduğu raporlanmıştı.

KEŞİF VE GÖZETLEME UÇUŞLARI ARTTI

Doğu Akdeniz, Aden Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinde ise P-8A, MQ-4C ve RC-135W tipi uçaklarla en az 19 keşif uçuşu yapıldı. Bu uçuşların, İran ve çevresindeki askeri hareketliliğin izlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

BÜYÜK ASKERİ YIĞINAK SÜRÜYOR

Dış basında yer alan analizlere göre ABD, son aylarda Orta Doğu’ya 100’ün üzerinde savaş uçağı ve destek unsuru konuşlandırdı.

Bu yığınak, bölgedeki en büyük askeri güç konsantrasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor ve olası operasyonlara hazırlık anlamı taşıyor.

GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, bu ölçekteki hava hareketliliği “savaş ihtimali” ve “geniş çaplı operasyon hazırlığı” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.