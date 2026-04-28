Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem teknik heyetle yollar ayrıldı hem de seçim kararı alındı.

TEDESCO İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Yönetim, sezonun bitimine kısa süre kala radikal bir karar alarak yeni bir sürecin kapısını araladı.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARI

Başkan Sadettin Saran, kulübün 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçime gideceğini açıkladı. Saran’ın bu seçimde aday olmayacağını duyurması, camiada yeni bir dönemin başlayacağı şeklinde yorumlandı.

İSMAİL KARTAL İLE ANLAŞMA İDDİASI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fatih Karagümrük maçının ardından Başkan Sadettin Saran’ın, tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

TARAFTARIN İSTEDİĞİ İSİM

Fenerbahçe taraftarının da uzun süredir yeniden takımın başında görmek istediği İsmail Kartal’ın adı, son dönemde sıkça gündeme geliyordu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Söz konusu iddiayla ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde konunun netlik kazanması bekleniyor.