Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol - Son Dakika
Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol

Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol
27.04.2026 19:12
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin uzatma dakikalarında Samsunspor 1 gol, Alanyaspor ise 2 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 3-2'lik skorla kazandı.

DAKİKA 90'DAN SONRA TAM 3 GOL

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Elayis Tavsan, 39. dakikada Olivier Ntcham ve 90+2. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Ev sahibi Alanyaspor'un golleri 90+6'ncı dakikada Güven Yalçın ve 90+7'nci dakikada Meschack Elia'dan geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Samsunspor, puanını 45'e yükseltti. Corendon Alanyaspor ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Corendon Alanyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

Samsunspor, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol - Son Dakika

Ankara’da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış Ankara'da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki: Ruhsuzlar, amblemimiz bunu hak etmiyor Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki: Ruhsuzlar, amblemimiz bunu hak etmiyor
Mahalle yanarken onlar derbiyi izledi Mahalle yanarken onlar derbiyi izledi
Samandıra’da kırmızı alarm Fenerbahçe taraftarı tesislere akın etti Samandıra'da kırmızı alarm! Fenerbahçe taraftarı tesislere akın etti
Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı
Domenico Tedesco günah çıkardı: Oyuncularımı rahat bırakın, suçlu benim Domenico Tedesco günah çıkardı: Oyuncularımı rahat bırakın, suçlu benim

19:30
RAMS Park’ta şölen yaşanacak Galatasaray taraftarıyla buluşuyor
RAMS Park'ta şölen yaşanacak! Galatasaray taraftarıyla buluşuyor
19:07
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:59
Çin’in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
16:51
Brezilya’nın ’Yılan Adası’ değil Yüksekova
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova
SON DAKİKA: Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol - Son Dakika
