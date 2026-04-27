Ordu'da nisan sonunda 4 metre kar - Son Dakika
Ordu'da nisan sonunda 4 metre kar

Ordu\'da nisan sonunda 4 metre kar
27.04.2026 19:28
Ordu’nun yüksek kesimlerinde nisan ayının son günlerine gelinmesine rağmen, Çambaşı-Yeşilce yolunda yer yer 4 metreyi bulan kar yığınları, ekiplerin yoğun mesaisiyle temizleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5 aydır sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarına mayıs ayı yaklaşırken de devam ediyor.

KALINLIĞI YER YER 4 METREYE KADAR ULAŞIYOR

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken yaylalarda yürütülen çalışmalarda, zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle Çambaşı-Yeşilce yolunda kar kalınlığı yer yer 4 metreye kadar ulaşıyor.

Ordu'da nisan sonunda 4 metre kar

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bölgede yüksek kar kalınlığının görülmesi çalışmaları zorlaştırırken, ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için titizlikle çalışmalarını sürdürürken, kar duvarlarını andıran kütleler metrelerce yüksekliğe ulaşıyor.

Ordu'da nisan sonunda 4 metre kar

Zorlu coğrafi şartlara rağmen sürdürülen çalışmalarla yayla ve mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor. 

Ordu'da nisan sonunda 4 metre kar
Kaynak: İHA

Ordu, kar

Son Dakika Ordu Ordu'da nisan sonunda 4 metre kar - Son Dakika

SON DAKİKA: Ordu'da nisan sonunda 4 metre kar - Son Dakika
