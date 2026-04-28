Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylık süreci netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüpte iki isim resmen sahaya indi.
Başkanlık için Mehmet Ali Aydınlar ve Barış Göktürk aday oldu. Her iki ismin de seçim sürecinde projeleriyle camianın karşısına çıkması bekleniyor.
Adayların netleşmesiyle birlikte Fenerbahçe’de seçim yarışı da resmen başladı. Önümüzdeki günlerde başka adayların da çıkabileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertli camiada gözler adayların açıklayacağı projelere çevrilirken, seçim sürecinin oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim - Son Dakika
