Sergen Yalçın: Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor - Son Dakika
Sergen Yalçın: Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor

Sergen Yalçın: Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor
27.04.2026 23:50
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kaldıkları maçın ardından oyunlarının kendilerini tatmin etmediğini belirtti. Yalçın, gelecek sezonun kadro planlamasıyla ilgili herhangi bir toplantı yapmadıklarını ve kupa maçından sonra konuşacaklarını söylerken, "Bazen oyuncuların kötü oynama hakkı var. Ancak Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor! Büyük camiada bunu kabul ettiremezsiniz'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ortaya konan oyunun kendilerini tatmin etmediğini söyledi.

''İYİ BİR SEZON FİNALİ YAPMAK İSTİYORUZ''

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyun ve skor beklediğimiz gibi olmadı. İç saha maçlarını iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Bugün oynadığımız oyun bizi tatmin etmedi. Takım ve bireysel performans beklentilerin uzağındaydı. İkinci yarıda pozisyonlarımız vardı ama şanssız da olunca kazanamadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bir an evvel problemleri çözüp neler olup bittiğine bakacağız. İyi bir sezon finali yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Sergen Yalçın: Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor

"BEŞİKTAŞ CAMİASI BUNU KABUL ETMİYOR"

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın, "Bazen oyuncuların kötü oynama hakkı var. Ancak Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor! Büyük camiada bunu kabul ettiremezsiniz. Camiada soru işaretleri oluyor doğal olarak.'' dedi. 

Sergen Yalçın: Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor

''HEDEFSİZ KALINCA İŞLER BİRAZ DAHA ZORLAŞIYOR''

Ligin son bölümünde bu tür performansların normal olduğunu kaydeden Yalçın, şunları söyledi:

"Bitime 3 maç kaldı. 4'üncülük pozisyonunu korumaya çalışıyoruz. Oyun tatmin etmedi. Maçın zor olacağıyla ilgili çok uyardım oyuncuları. Ne olursa olsun iç sahada oynuyoruz, kazanmak zorundayız ama bazen işler istediğimiz gibi olmayabiliyor. Rakip iyi mücadele etti, iyi savunma yaptı. Üzgünüz tabii ama sonuçta şampiyonluğu da kaybetmedik. Bu tür sonuçlar ligin sonunda olabiliyor. 4 takımın üçü kazanamadı bu hafta. Bu tür skorlar çıkabiliyor. Hedefsiz kalınca işler biraz daha zorlaşıyor. Kupadan sonra lige konsantre olmak kolay olmuyor. Çok uyardım ama oyunculara fazla geçmemiş demek ki. Kupa bizim için çok değerli. Bizim için son çıkış Türkiye Kupası yarı finali. Final biletini yakalarsak bir hedef doğrultusunda ligin sonunu görmüş oluruz." 

Yalçın, ayrıca gelecek sezonun kadro planlamasıyla ilgili herhangi bir toplantı yapmadıklarını ve kupa maçından sonra konuşacaklarını söyledi.

Fatih Karagümrük, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor - Son Dakika

