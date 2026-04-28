Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Tedesco\'nun neden kovulduğu ortaya çıktı
28.04.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’de Tedesco ile yolların ayrılmasının arkasında, derbi mağlubiyetinin yanı sıra teknik adamın “köstebek” imasıyla yaptığı açıklamaların yarattığı rahatsızlığın etkili olduğu iddia edildi.

Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık ağır yenilginin ardından Fenerbahçe’de yaşanan ayrılıkların perde arkası netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının nedeni ortaya çıktı.

DERBİ MAĞLUBİYETİ SONRASI KRİTİK ZİRVE

Fenerbahçe yönetimi, derbi yenilgisinin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. Saat 14.00’te başlayan ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından yönetim kurulu, Samandıra Tesisleri’ne geçerek teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

BEKLENEN SEÇİM YERİNE AYRILIK KARARI

Camia seçim kararı beklerken, yönetim sürpriz bir hamle yaparak teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kalan haftalarda takımın başında Zeki Murat Göle’nin yer alacağı duyuruldu.

“KÖSTEBEK” İDDİASI BARDAĞI TAŞIRDI

Tedesco’nun daha önce yaptığı “Samandıra’da antrenmanlarımız izleniyor” açıklaması ve köstebek iması, yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı. Bu sözlerin ardından kulüp içinde güven krizinin oluştuğu ve ayrılık kararının sezon sonu beklenmeden alınmasında bu durumun etkili olduğu öne sürüldü.

SEZON HAYAL KIRIKLIĞIYLA BİTİYOR

Avrupa ve kupa hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe için derbi mağlubiyeti adeta kırılma noktası oldu. Şampiyonluk ihtimalinin de mucizelere kalması, yönetimi radikal kararlar almaya itti.

Son Dakika Spor Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 09:50:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.