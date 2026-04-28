Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti - Son Dakika
28.04.2026 09:38
ABD-İran geriliminin tırmandığı ve Hürmüz Boğazı’nda trafiğin büyük ölçüde durduğu bir dönemde, yaptırım altındaki Rus milyarderle bağlantılı 500 milyon dolarlık “Nord” isimli süper yatın geçişi dikkat çekti. Geçişin, İran ile Rusya arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

ABD- İran gerilimi nedeniyle trafiğin büyük ölçüde durduğu Hürmüz Boğazı’ndan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen yaptırım altındaki milyarder Alexey Mordashov’la bağlantılı süper yatın geçişi dikkat çekti.

500 MİLYON DOLARLIK “NORD” GÜNDEM OLDU

142 metre uzunluğundaki ve değeri 500 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen “Nord” isimli lüks yatın, 25-27 Nisan tarihleri arasında Körfez’den hareket ederek Hürmüz Boğazı’nı geçtiği bildirildi. Yatın, İran tarafından ilan edilen “güvenli hat” üzerinden ilerleyerek Umman’ın başkenti Maskat’taki Al Mouj Marina’ya ulaştığı aktarıldı.

YAPTIRIM ALTINDAKİ İSİMLE BAĞLANTILI

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği yaptırımları altında bulunan Severstal Başkanı Alexey Mordashov, yatın sahibi olduğunu reddederken, kayıtların teknenin eşine bağlı bir şirkete ait olduğunu gösterdiği ifade edildi.

HÜRMÜZ’DE TRAFİK SINIRLI, GEÇİŞ TARTIŞMA YARATTI

Küresel petrolün yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği savaş sonrası ciddi şekilde azalmış durumda. Bu süreçte özel bir yatın geçiş yapabilmesi, “özel izin” ve arka kapı diplomasi iddialarını gündeme getirdi.

İRAN-RUSYA TEMASLARI DİKKAT ÇEKTİ

Geçişin, İran ile Rusya arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Putin’in İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile St. Petersburg’da bir araya geldiği bildirildi.

PETROL 109 DOLARA DAYANDI

Hürmüz Boğazı’ndaki kriz ve sevkiyat sorunları petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. Brent petrol 109 dolar seviyesine çıkarak küresel enflasyon endişelerini artırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    adam okadar zenginki yatın kendisinin olduğundan bile haberi yok bence azuahahhah 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu
56 değil sanki 26 Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı 56 değil sanki 26! Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Bariyer bile kurtaramadı Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü
Türkiye’nin dev otobüs firması konkordato ilan etti Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti

09:49
Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Halfeti Belediyesi operasyonunda 29 tutuklama! Aralarında eski başkan Şeref Albayrak da var
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
