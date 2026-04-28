Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın - Son Dakika
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson\'a verilen cezaya bakın
28.04.2026 09:40
Fenerbahçe’de kadro dışı kalması beklenen Ederson için sürpriz karar çıktı; Brezilyalı kaleciye para cezası verildi.

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçeli kaleci Ederson hakkında beklenen karar açıklandı. 

KADRO DIŞI KARARI ÇIKMADI

Derbi sonrası yapılan toplantıda Ederson’un kadro dışı bırakılması gündeme geldi. Ancak beklentilerin aksine yönetim bu yönde bir karar almadı.

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

PARA CEZASI VERİLDİ

beIN SPORTS’un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli kaleciye para cezası uyguladı. Ederson’un hem kırmızı kart görmesi hem de maç içindeki davranışları nedeniyle bu yaptırımla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

PFDK KARARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Öte yandan Ederson’un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan alacağı ceza da merak konusu. Brezilyalı kalecinin alacağı olası ceza nedeniyle sezonu kapatma ihtimali bulunuyor.

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

TEDESCO SONRASI KRİTİK SÜREÇ

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Zeki Murat Göle getirildi. Yönetimin aldığı kararlar, kulüpte yeni bir sürecin başladığını gösterdi.

Son Dakika Spor Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın - Son Dakika

SON DAKİKA: Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın - Son Dakika
