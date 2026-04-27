Mali'de saldırıların ardından Başbakan Maiga, "korkmayacağız" mesajı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen eş zamanlı saldırıların ardından korkmadan mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

"KORKMADIK, TEREDDÜT ETMEDİK VE ASLA KORKMAYACAĞIZ"

Maiga, yaptığı açıklamada, 25 Nisan'daki saldırıların korku yaymayı, ulusal birliği zayıflatmayı ve Malililerin kararlılığını kırmayı hedeflediğini belirterek, "Korkmadık, tereddüt etmedik ve asla korkmayacağız." ifadesini kullandı. Saldırıları, "korkakça ve barbarca" olarak nitelendiren Maiga, eylemlerin büyüklüğünün destekçiler tarafından finanse edildiğini düşündürdüğünü kaydetti.

Mali ordusunun saldırılara sert karşılık verdiğini vurgulayan Maiga, ülke genelinde yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Maiga, yetkililerin terörizmi tamamen ortadan kaldırılana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

MALİ’DEKİ EŞ ZAMANLI SALDIRILAR

25 Nisan sabahı erken saatlerde Mali’de, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlattı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar başladı. Savunma Bakanı Sadio Camara’nın Kati’deki evine intihar bombalı saldırı düzenlendi ve saldırıda yaralan Camara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusuna bağlı paralı askerleri ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetti. Mali ordusu, saldırılarının ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100’den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Afrika, Güncel, Dünya, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sine-i millete dönülecek mi CHP’de gözler iki kritik toplantıda Sine-i millete dönülecek mi? CHP'de gözler iki kritik toplantıda
İsrail ordusu ateşkesi bozdu Lübnan’da çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul Beykoz’daki orman yangını kontrol altına alındı İstanbul Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü
Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti
Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti

00:06
İran’ın başkenti Tahran’da bugüne kadarki en büyük gösteri
İran'ın başkenti Tahran'da bugüne kadarki en büyük gösteri
23:12
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
23:06
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen turist otelde ölü bulundu
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulundu
22:07
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
21:49
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
21:27
Ayaş Kaymakamı’na bakanlıktan da soruşturma Görev yeri değiştirildi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 01:12:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.