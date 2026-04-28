Trump, Beyaz Saray\'da İngiltere Kraliyetini ağırladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
28.04.2026 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, resmi bir ziyaret kapsamında ABD'ye gelen İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla’yı Beyaz Saray’da devlet töreniyle karşıladı. Trump'ın ikinci döneminin ilk büyük devlet ziyaretinin ilk durağında, liderler Beyaz Saray’da geleneksel çay davetinde buluşarak diplomatik temaslara başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla’yı Beyaz Saray’da görkemli bir törenle karşıladı. 

DİPLOMATİK ZİRVENİN İLK DURAĞI: ÇAY SAATİ 

ABD’nin 250. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Washington’a gelen Kraliyet çifti, Beyaz Saray’ın güney kapısında bizzat Başkan Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı. 

Karşılamanın ardından liderler ve eşleri, samimi bir atmosferde gerçekleştirilen geleneksel çay partisi için konuta geçti.

Görüşmede, transatlantik ilişkilerin geleceği ve küresel stratejik iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

4 GÜNLÜK YOĞUN PROGRAM 

Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla’nın 4 günlük resmi ziyareti, sadece bir nezaket turu olmanın ötesinde önem taşıyor. 

Yarın sabah saatlerinde Güney Bahçesi’nde yapılacak resmi askeri törenin ardından, akşam saatlerinde dünya liderlerinin de katılımıyla büyük bir "Devlet Yemeği" düzenlenecek. 

Kraliyet çiftinin programında ayrıca New York’taki 11 Eylül Anıtı’na ziyaret ve Virginia’daki tarihi kutlamalar da yer alıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE 

Washington genelinde ziyaret nedeniyle güvenlik protokolleri "kırmızı" seviyeye çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta sonu Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin geleneksel yemeğinde yaşanan silahlı saldırı sebebiyle, özellikle Beyaz Saray çevresinde ve Kraliyet konvoyunun geçiş güzergahlarında olağanüstü önlemler alındığı gözlendi.

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİNİN İLK BÜYÜK ZİYARETİ  

Siyasi analistler, Başkan Trump’ın ikinci dönemindeki bu ilk büyük devlet ziyaretinin, İngiltere ile ABD arasındaki tarihi bağları güçlendirmek için kritik bir fırsat olduğunu belirtiyor. First Lady Melania Trump’ın ev sahipliğindeki organizasyonun kusursuzluğu ise Amerikan basınında geniş yer buldu.

SEMBOLİK GÜÇ GÖSTERİSİ 

ABD basınına göre ziyaret, yalnızca diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda sembolik bir güç gösterisi olarak da değerlendiriliyor. The New York Times, temasların ABD-İngiltere ilişkilerinde “özel bağın yeniden teyidi” niteliği taşıdığını yazarken; CNN, Trump’ın ikinci dönemindeki ilk büyük devlet ziyareti olmasına dikkat çekerek bunun iç ve dış politikaya mesaj içerdiğini vurguladı. BBC ise güvenlik önlemlerinin olağanüstü seviyeye çıkarıldığını ve programın hassasiyetle yürütüldüğünü aktardı.

ABD basınında ayrıca, kraliyet ziyaretlerinin tarihsel arka planına da yer verildi. Daha önce Kraliçe II. Elizabeth’in ABD’ye yaptığı resmi ziyaretler hatırlatılırken, Kral III. Charles’ın bu ziyareti “yeni dönemin diplomatik başlangıcı” olarak yorumlandı.

Bu ziyaret Kral Charles'in annesi Kraliçe II. Elizabeth'in 2010'da gerçekleştirdiği Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinden 16 yıl sonra, bu düzeyde gerçekleşen ilk ziyaret olması açısından da büyük önem taşıyor. 

Melanie Trump, Kral Charles, Donald Trump, Beyaz Saray, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 01:14:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.