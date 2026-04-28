Sözleri büyük yankı uyandırdı! Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?

28.04.2026 14:26
Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, "Fenerbahçe’yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle adayım" sözleriyle dikkat çekti. İşte Göktürk hakkındaki tüm merak edilenler...

Fenerbahçe başkan adaylarından Barış Göktürk, iş dünyasındaki başarıları ve kulüp içindeki geçmişiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Göktürk’ün hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

“BU KARANLIK GÜNLERDEN KURTARACAĞIZ”

Barış Göktürk, adaylık açıklamasında iddialı ifadeler kullandı. Göktürk, “Fenerbahçe’yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum!” sözleriyle hedefini ortaya koydu.

EĞİTİM VE KARİYERİ

1982 yılında İstanbul’da doğan Barış Göktürk, Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine ABD’de University of California’da İşletme Ekonomisi bölümünde devam etti. 2005 yılında Türkiye’ye dönerek aile şirketinde aktif rol almaya başladı.

İŞ DÜNYASINDAKİ BAŞARILARI

Göktürk, 2009 yılından itibaren İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı şirketi uluslararası alanda büyüttü. Göktürk Holding çatısı altında sanayi, ticaret, medya, inşaat, gayrimenkul, ziraat ve hayvancılık gibi birçok sektörde faaliyet gösteriliyor.

Yıllık yaklaşık 220 milyon dolar ciroya sahip olan grup, Türkiye’nin yanı sıra ABD ve Almanya’da yatırımlarını sürdürüyor. Özellikle demir-çelik ve ticari gayrimenkul alanlarında önemli projelere imza attı.

ULUSLARARASI ADIMLAR

2013 yılında ABD’de faaliyet gösteren Ramateks Metal’i satın alarak büyümesini hızlandıran Göktürk, 2019’da Yükselen Çelik’i halka arz etti. 2022 yılında Ekonomist dergisi tarafından “40 yaş altı 40 iş insanı” listesinde yer aldı.

FENERBAHÇE İLE BAĞI

Barış Göktürk, 2024-2025 döneminde Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanı olarak kulüp içinde aktif rol üstlendi.

DİĞER GÖREVLERİ VE ÖZEL HAYATI

Göktürk Holding’in kurucusu olan Barış Göktürk, farklı şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyelik görevlerini sürdürüyor. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Göktürk, İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve bir çocuk babası.

Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat’ın ailesinden savcılığa suç duyurusu Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı
Futbolseverlere müjde Dev maçlar artık şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda
Eski Vali Tuncay Sonel’in tutukluluğuna itiraz reddedildi Eski Vali Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu
Çocuğun attığı yumrukla yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı Çocuğun attığı yumrukla yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı

14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı başladı İşte Saran’ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
13:37
Fenerbahçe seçime gidiyor Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi
Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi
13:27
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
