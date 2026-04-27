Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye göndermeler devam ediyor

Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, göndermeli paylaşımlarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, son olarak tüm hafta boyunca derbide oynayıp oynayamayacağı merak edilen ve ilk 11'de sahaya çıkarak takımının ilk golünü kaydeden Victor Osimhen'in golünün ardından yaşadığı sevincin fotoğraflarını paylaştı. Yapılan paylaşımda "Cevabı sahada verdi." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübü, Victor Osimhen'in kolundaki koruyucu donanımın "sertliği" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu. Sarı-lacivertli kurmaylar, ekipmanın ikili mücadelelerde sporcu sağlığını tehlikeye atabileceği iddiasıyla inceleme talep etti. Galatasaray, bu başvurunun ardından Osimhen için savunma yaptı ve Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe derbisinde sahada yer aldı.
