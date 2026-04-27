Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü

27.04.2026 17:48
Güney Sudan'ın başkenti Juba yakınlarında yolcu uçağının düşmesi sonucu 14 kişi öldü.

KAZADA 14 KİŞİ CAN VERDİ

Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamada, Juba yakınlarında Cessna tipi yolcu uçağının düştüğü belirtildi. Açıklamada, uçakta bulunan 13 yolcu ile pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre kazanın, görüş mesafesini düşüren olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceği aktarılan açıklamada, uçakta bulunan kişilerden ikisinin Kenya vatandaşı olduğu, diğer yolcuların ise Güney Sudanlı olduğu bildirildi.

ENKAZ KAZADAN SONRA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Olay yerine inceleme ve destek ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın enkazının alevler içinde olduğu görüldü. Görüntülerdeki bölgenin dağlık ve sisli bir alanda bulunduğu dikkati çekti.

Kaynak: AA

