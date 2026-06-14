Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü - Son Dakika
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Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
14.06.2026 12:26
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Antalya'da öğretmen çift arasında çıkan tayin tartışması vahşetle bitti. Coğrafya öğretmeni, tayinini isteyen eşini ve tartışmaya dahil olan kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü. Olay sırasında evde bulunan 2,5, 5 ve 9 yaşlarındaki üç çocuğun annelerinin uyarısıyla odalarına sığındığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi 212. Sokak'ta yer alan 5 katlı binanın birinci katındaki dairede saat 10.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. 

Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

TAYİN NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, coğrafya öğretmeni Orhan B. (43) ile Arapça öğretmeni olan eşi Aslıhan Öztürk B. (40) arasında iddiaya göre Aslıhan B.'nin tayin istemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya Bursa'dan misafirliğe gelen Aslıhan Öztürk B.'nin babası Cafer Tayyar Öztürk (74) de dahil oldu. 

Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

ANNE ÇOCUKLARI ODASINA GÖNDERDİ, BABA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma sırasında Aslıhan B. evde bulunan 9, 5 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarına odalarına gitmelerini söylerken, Orhan B. evde bulunan pompalı tüfekle eşi ve kayınpederine doğru 5 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kapıyı kilitlediği öğrenilen Orhan B.'yi ikna eden polis ekipleri kapıyı açtırdı. 

EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Eve giren ekipler, Aslıhan B. ve babası Cafer Tayyar Öztürk'ü yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslıhan B.'nin balkonda, Cafer Tayyar Öztürk'ün ise salonda hayatını kaybettiği belirlendi.

Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Öldürülen Aslıhan B.

"SİLAH SESİYLE HABERİMİZ OLDU"

Ailenin çocuklarına baktığını söyleyen komşuları Ayşe Ateş, "Silah sesiyle haberimiz oldu. 3-4 el ateş edildi, herkes dışarı çıktı, 112'yi çağırdılar. Kızları benim elimde büyüdü. 3 buçuk aylıkken aldım, 2 yaşına kadar ben baktım. Yaklaşık 10 yıllık komşuyuz. Kayınpederi ile karısını vurmuş. Aile arasında sorun varmış ama ne derece, onu bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • M RT M RT:
    Kocandan izin istemeden ne tayin istemesi,adamı çıldırtmış resmen 0 0 Yanıtla
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