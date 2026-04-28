Saran\'dan futbolculara son emir

28.04.2026 14:35
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra’daki toplantıda futbolculardan kalan 3 maçı kazanarak takımı Şampiyonlar Ligi’ne taşımalarını istedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra’da futbolcularla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekipte alınan kararlar ve hedefler oyuncularla paylaşıldı.

TEDESCO KARARINI AÇIKLADI

HT Spor’dan Alper Yemeniciler’in haberine göre Saran, toplantıda teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılma nedenini de futbolculara anlattı. Başkan, bu kararın “gelecek yönetimin önünü açmak” amacıyla alındığını ifade etti.

HEDEFİ NET KOYDU: ŞAMPİYONLAR LİGİ

Futbolculara seslenen Saran, sezonun geri kalanına dair beklentisini açık şekilde dile getirdi. Başkan, “Bu takım en azından Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi hak ediyor. Önümüzdeki 3 maçı kazanıp takımı Şampiyonlar Ligi’ne götürün” sözleriyle hedefi belirledi. Fenerbahçe’de kalan haftalar büyük önem taşırken, yönetimin bu süreçte takımdan maksimum performans beklediği vurgulandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    lig başinda hayaller ne idi şimdi ne oldu O SENE BU SENE dıye dıye taraftarları kekledıler bu sene olmadı seneye demeye basladılar 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
