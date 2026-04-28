Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba - Son Dakika
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba

28.04.2026 18:02
İtalyan basınında yer alan iddialara göre Victor Osimhen’in Napoli’de forma giydiği dönemde araç kiralama sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 90 bin euroluk borç ve sözleşme ihlali gerekçesiyle resmi makamlara şikayet edildiği öne sürüldü.

Süper Lig devi Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, İtalya’dan gelen dikkat çekici bir iddiayla gündeme geldi. Nijeryalı futbolcunun, Napoli dönemine ait bir olay nedeniyle resmi makamlara şikayet edildiği öne sürüldü.

ARAÇ KİRALAMA KRİZİ İDDİASI

İtalyan basınında Corriere, Repubblica ve Il Giorno’da yer alan haberlere göre, Mercedes-Benz şirketi Osimhen hakkında şikayette bulundu. İddiaya göre yıldız futbolcu, 2023 yılında Napoli’de forma giydiği dönemde Mercedes GLE model araç için kiralama sözleşmesi yaptı. Şirketin başvurusunda, Osimhen’in araç taksitlerini ödemediği ve bu nedenle yaklaşık 90 bin euro borç oluştuğu ileri sürüldü.

ANAHTAR TESLİMİ DE YAPILMADI İDDİASI

Crescenzago karakolunda tutulan tutanaklara dayandırılan haberde, sözleşme süresi dolmasına rağmen aracın anahtarlarının da teslim edilmediği iddia edildi. Bu gerekçeyle şirketin, Osimhen’i “zimmete para geçirme” suçlamasıyla şikayet ettiği belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şikayet sonrası İtalyan makamlarının konuyla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi. Olayla ilgili Osimhen cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

17:50
17:45
16:55
16:34
16:15
15:40
