“Avukatız” dediler, milyonları topladılar

İçişleri Bakanlığı, Artvin merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 35 şüpheliden 28'inin tutuklandığını bildirdi.

4 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince Artvin, İstanbul, İzmir ve Erzurum'da operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şüphelilerden 28'inin tutuklandığı, 7'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ifade edildi.

KENDİLERİNİ AVUKAT OLARAK TANITTILAR

Açıklamada, şüphelilerin internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişilerden para talep ettikleri ve ödeme yapmayanları tehdit ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

75 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri sonucu şüphelilerin hesaplarında 510 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildiği belirtilen açıklamada, şüphelilere ait 75 milyon lira değerinde 2 taşınmaz, 5 taşınır ve 333 banka hesabı hakkında tedbir uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerimizle birlikte 7/24 suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.