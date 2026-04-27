Murat Boz’dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt: Geliri çocuklara bağışlanacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında soruşturmanın yeniden açılması ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlunun cinayet şüphesiyle tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gelişmeler sürerken, Murat Boz da Doku’dan etkilenerek “Gülistan” adlı bir ağıt hazırladığını duyurdu. Ünlü sanatçının söz ve müziği kendisine ait olan eserin düzenlemesini Mustafa Ceceli üstlenirken, şarkının tüm gelirinin Koruncuk Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.

6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku dosyasındaki yeni gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ünlü şarkıcı Murat Boz’dan dikkat çeken bir adım geldi. Ünlü sanatçı, Doku’nun hikâyesinden etkilenerek “Gülistan” adlı bir ağıt hazırladığını duyurdu.

SORUŞTURMA YENİDEN GÜNDEMDE

5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun dosyası  raftan indirildi ve soruşturma yeniden açıldı. Dosya kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel, cinayet şüphesiyle tutuklandı.

MURAT BOZ’DAN DUYGUSAL ŞARKI

Yaşananlardan etkilenen ünlü şarkıcı Murat Boz, söz ve müziği kendisine ait olan “Gülistan” adlı ağıt türündeki şarkının bir bölümünü paylaştı. Parçanın düzenlemesini ise Mustafa Ceceli üstlendi.

SÖZLERİ YÜREK YAKIYOR 

Ağıtın sözleri ise dinleyenlerin yüreğine dokunan bir derinlik taşıyor.  

“Bir sabah eksildi şehir, adı konmadı. Bir düş kaldı sokakta, kimse bulmadı. Üşür hâlâ adın anılır, sesin gelmez Gülistan” dizeleriyle başlayan şarkı,  hep 21 yaşında kalacak olan Gülistan'ın kaybının yarattığı boşluğu hissettiriyor

GELİRİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK

Duyarlılığı ile dikkat çeken ünlü şarkıcının hazırladığı şarkının tüm telif gelirinin Koruncuk Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı. 

Bu anlamlı adım, sosyal medyada da geniş destek buldu.

Murat Boz daha önce de yaptığı paylaşımda, "Adın bir süredir bir kaybın değil, bir bekleyişin adı. Bir annenin, bir babanın her gün yeniden başlayan duası, bir evin hiç sönmeyen ışığı, bir ülkenin içinde taşıdığı ince bir sızı.

Biz seni tanımadık belki, ama içimizde bir yer seni biliyor.

Eksik kalan her şeyden, yarım bırakılan her hayalden.

Dileğim; hakikatin gecikmeden gelmesi, bir annenin yüreğine bir gün olsun su serpilmesi ve hiçbir genç kadının

bir daha böyle bir karanlığa bırakılmaması.

Gülistan Doku…

Unutmadık.

Unutmayacağız." ifadelerini kullanmıştı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 21:40:10.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.