İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi - Son Dakika
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi

İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson\'un yeni adresi
28.04.2026 17:45
Ederson’un derbideki kırmızı kartının ardından “bilinçli hareket ettiği” iddiaları gündeme gelirken, sezon sonunda Suudi Arabistan’a transfer olabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe’de derbi mağlubiyetinin ardından kriz derinleşiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından bu kez kaleci Ederson hakkında ortaya atılan iddialar gündeme damga vurdu.

DERBİ PERFORMANSI TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin odağına yerleşen Ederson’un, sahadaki davranışlarının bilinçli olduğu öne sürüldü. VOLE yorumcusu Serkan Akkoyun, Brezilyalı kalecinin Rizespor maçının ardından menajerine “Bana kulüp bul” talimatı verdiğini iddia etti.

Akkoyun, Ederson’un derbideki hareketlerinin tesadüf olmadığını savunarak, oyuncunun kendisini bilerek oyundan attırmaya çalıştığını ileri sürdü. VAR monitörüne yönelik hareketinin de cezasını artırma amacı taşıdığı öne sürüldü.

AYRILIK PLANI İDDİASI

Ortaya atılan iddialara göre Ederson’un hedefinin sezonu erken kapatıp takımdan ayrılmak olduğu belirtildi. Oyuncunun yaptığı açıklamada da VAR kabinine yönelik sert müdahalesini kabul etmesi, bu iddiaları güçlendiren bir unsur olarak yorumlandı.

YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN OLABİLİR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Ederson’un sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyor. Suudi Arabistan’dan ciddi talipleri bulunan tecrübeli kalecinin yeni adresinin bu ülke olma ihtimali yüksek görülüyor.

Transfer Feed’in haberinde ise Al Hilal’in devreye girerek yüksek maliyetli bir teklif hazırlığında olduğu ve transferi sonuçlandırmak istediği ifade edildi.

YÖNETİMDEN CEZA KARARI

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Ederson’un derbideki davranışları nedeniyle para cezası uyguladı. Oyuncunun kadro dışı bırakılıp bırakılmayacağı henüz netlik kazanmazken, yönetimin disiplin konusunda taviz vermeyeceği vurgulandı.

Son Dakika Spor İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Beterson oldu. 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
AYM Başkanı Özkaya'dan hakim ve savcılara "kul hakkı" uyarısı
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
SON DAKİKA: İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi - Son Dakika
