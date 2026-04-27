Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya'da yara aldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya'da yara aldı

27.04.2026 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 31. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray, Cumartesi günü Samsunspor'u mağlup etmesi halinde Trendyol Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

TRABZONSPOR'U 'BERKAN KUTLU' DEVİRDİ

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 40. dakikalarda Berkan Kutlu kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 79. dakikada Felipe Augusto attı.

8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve bordo-mavililer 65 puanda kaldı. Konyaspor ise ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Yeşil-beyazlılar, puanını da 40 yaptı. 

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON

Fenerbahçe'ye 7, Trabzonspor'a da 9 puan fark atan Galatasaray, gelecek hafta Samsunspor'u mağlup etmesi halinde Trendyol Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

LİGDE SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 22:04:26. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.