Ulaş Gölü'nde toplu balık ölümleri inceleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ulaş Gölü'nde toplu balık ölümleri inceleniyor

Haberin Videosunu İzleyin
27.04.2026 22:17  Güncelleme: 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Ulaş Gölü'nde yaşanan toplu balık ölümleri üzerine ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde bulunan Ulaş Gölü'ne gelen bir vatandaş, gölde çok sayıda balığın öldüğünü fark edince durumu yetkililere bildirdi.

HEM SUDAN HEM DE BALIKLARDAN ÖRNEKLER ALDI

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölde inceleme yaparak hem sudan hem de ölü balıklardan örnekler aldı.

NET BULGULAR YAPILACAK ANALİZLERİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKACAK

Alınan numunelerin balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi. Yetkililer, yapılacak analizlerin ardından balık ölümlerinin sebebine ilişkin net bulguların ortaya çıkacağını belirtti. 

Kaynak: İHA

İnceleme, Tekirdağ, Ergene, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sine-i millete dönülecek mi CHP’de gözler iki kritik toplantıda Sine-i millete dönülecek mi? CHP'de gözler iki kritik toplantıda
İsrail ordusu ateşkesi bozdu Lübnan’da çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul Beykoz’daki orman yangını kontrol altına alındı İstanbul Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü
Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti
Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Trump ve Netanyahu’yu küplere bindirecek af kararı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı
Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel
İstanbul’daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü

22:07
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
21:51
Beşiktaş’tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp
Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp
21:49
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
21:27
Ayaş Kaymakamı’na bakanlıktan da soruşturma Görev yeri değiştirildi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi
20:30
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
20:23
Trump’a düzenlenen suikast girişimlerinde dikkat çeken “Karoline Leavitt“ detayı
Trump'a düzenlenen suikast girişimlerinde dikkat çeken "Karoline Leavitt" detayı
19:07
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
19:05
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi
Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
18:59
Çin’in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 23:10:02. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.