Ulaş Gölü\'nde toplu balık ölümleri inceleniyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde bulunan Ulaş Gölü'ne gelen bir vatandaş, gölde çok sayıda balığın öldüğünü fark edince durumu yetkililere bildirdi.

HEM SUDAN HEM DE BALIKLARDAN ÖRNEKLER ALDI

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölde inceleme yaparak hem sudan hem de ölü balıklardan örnekler aldı.

NET BULGULAR YAPILACAK ANALİZLERİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKACAK

Alınan numunelerin balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi. Yetkililer, yapılacak analizlerin ardından balık ölümlerinin sebebine ilişkin net bulguların ortaya çıkacağını belirtti.