İşte Tedesco'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin son 3 maçtaki teknik direktörü
İşte Tedesco'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin son 3 maçtaki teknik direktörü

27.04.2026 22:19
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından ligde kalan son 3 haftada takımın başında Zeki Murat Göle'nin yer alacağını duyurdu.

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK İLE YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilerek zirve yarışına veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Özek ile yolların ayrıldığı belirtildi.

SON 3 HAFTADA ZEKİ MURAT GÖLE

Sarı-lacivertliler, yaptığı açıklamada kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağını açıkladı. 

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif direktörümüz Devin Özek ve futbol koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."

Galibiyet kutlamalarında Galatasaylı taraftar otobüsün üzerinde yolculuk yaptı Galibiyet kutlamalarında Galatasaylı taraftar otobüsün üzerinde yolculuk yaptı
Sine-i millete dönülecek mi CHP’de gözler iki kritik toplantıda Sine-i millete dönülecek mi? CHP'de gözler iki kritik toplantıda
İsrail ordusu ateşkesi bozdu Lübnan’da çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul Beykoz’daki orman yangını kontrol altına alındı İstanbul Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü
Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti

22:07
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
21:49
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
21:27
Ayaş Kaymakamı’na bakanlıktan da soruşturma Görev yeri değiştirildi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi
20:23
Trump’a düzenlenen suikast girişimlerinde dikkat çeken “Karoline Leavitt“ detayı
Trump'a düzenlenen suikast girişimlerinde dikkat çeken "Karoline Leavitt" detayı
19:05
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi
Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
18:59
Çin’in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
