CHP lideri Özel\'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi\'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, Ayaş Kaymakamı’nın görevden alınmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Ankara Valisi Vasip Şahin’e teşekkür etti.

“GÖREVLERİNİ YAPMIŞLARDIR”

Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “O Ayaş Kaymakamını burada batırıp ezip, sonra dönüp İçişleri Bakanı'na, Ankara Valisi'ne bir sürü şey söyleyebilirdim, şimdi söyleyemem. Çünkü o hadsizliği kaldıran, dünkünü bir kez daha kaldıran Ankara Valisi, Ankara Valisi gibi davranmıştır” dedi.

"KENDİLERİNİ KUTLUYORUM"

İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’ne yönelik eleştiri getirmeyeceğini belirten Özel, “Bu saatten sonra İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’ne söyleyeceğim söz yoktur; görevlerini yapmışlardır, kendilerini kutluyorum. Doğruya doğru diyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımlara imza atmıştı. Kaymakam önce 23 Nisan törenine belediye basın sorumlusunun alınmadığı iddiası üzerine Arapça ve Türkçe besmeleyle başlayan bir açıklama paylaşmış, sonra da bu paylaşımını silmişti. Ankara Valiliği, aynı gün paylaşımla ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu.

"KES LAN" DEMİŞTİ

Daha sonra CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan X’te “Ayaş Kaymakamı seni unuttuk sanma. TBMM’de hadsizliğini konuşacağız bu hafta” yazmış, Eligül’se bu paylaşımı alıntılayarak “KES LAN!” yazmıştı. Eligül daha sonra bu paylaşımı da silmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise görevden alınan Eligül’ün yeni görev yeri olarak Edirne Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne atandığı ifade edilmişti.