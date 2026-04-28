CHP lideri Özel\'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi\'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

28.04.2026 16:15
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında Ayaş Kaymakamını görevden alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye ve Ankara Valisi Vasip Şahin’e teşekkür etti. Özgür Özel, “İçişleri Bakanı devletin bakanı gibi, Ankara Valisi de devletin valisi gibi hareket etmiştir. Kendilerini kutluyorum. Doğruya doğru demek, yanlışa yanlış dediğin günkü sözünün ağırlığını korur" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, Ayaş Kaymakamı’nın görevden alınmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Ankara Valisi Vasip Şahin’e teşekkür etti.

“GÖREVLERİNİ YAPMIŞLARDIR”

Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “O Ayaş Kaymakamını burada batırıp ezip, sonra dönüp İçişleri Bakanı'na, Ankara Valisi'ne bir sürü şey söyleyebilirdim, şimdi söyleyemem. Çünkü o hadsizliği kaldıran, dünkünü bir kez daha kaldıran Ankara Valisi, Ankara Valisi gibi davranmıştır” dedi.

"KENDİLERİNİ KUTLUYORUM"

İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’ne yönelik eleştiri getirmeyeceğini belirten Özel, “Bu saatten sonra İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’ne söyleyeceğim söz yoktur; görevlerini yapmışlardır, kendilerini kutluyorum. Doğruya doğru diyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? 

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımlara imza atmıştı. Kaymakam önce 23 Nisan törenine belediye basın sorumlusunun alınmadığı iddiası üzerine Arapça ve Türkçe besmeleyle başlayan bir açıklama paylaşmış, sonra da bu paylaşımını silmişti. Ankara Valiliği, aynı gün paylaşımla ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu.

"KES LAN" DEMİŞTİ 

Daha sonra CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan X’te “Ayaş Kaymakamı seni unuttuk sanma. TBMM’de hadsizliğini konuşacağız bu hafta” yazmış, Eligül’se bu paylaşımı alıntılayarak “KES LAN!” yazmıştı. Eligül daha sonra bu paylaşımı da silmişti.  İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise görevden alınan Eligül’ün yeni görev yeri olarak Edirne Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne atandığı ifade edilmişti. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:34
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
15:38
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu
14:49
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler
14:28
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:21
HÜRJET'in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
