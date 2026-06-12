Silivri operasyonunda çarpıcı detay! Kamu zararı 21,5 milyon lirayı aştı - Son Dakika
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Silivri operasyonunda çarpıcı detay! Kamu zararı 21,5 milyon lirayı aştı

12.06.2026 11:01
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Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında, belediyeye ait bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21,5 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edilirken, operasyonlarda yüklü miktarda döviz ve altına el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin firari olduğu belirtildi. Dosyada 21,5 milyon liralık kamu zararı tespiti yer alırken, çok sayıda döviz ve altına da el konuldu.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Edirne ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 18 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı uygulandı. Şüphelilerden 17'si gözaltına alınırken, 1 kişinin firari olduğu bildirildi.

PARA VE ALTINLARA EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin 500 dolar, 12 bin 280 euro, 182 bin 400 lira nakit para, 115 gram altın, 36 adet ata lira, 25 adet çeyrek altın, 5 adet yarım altın ve 5 adet tam altına el konuldu.

21,5 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Soruşturma kapsamında Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı yönündeki iddialar inceleniyor.

Dosyada yer alan tespitlere göre belediyeye ait tescil harici ve park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21 milyon 522 bin 717 lira 40 kuruş kamu zararı oluştuğu yönünde bilirkişi raporu hazırlandı.

Soruşturmada belediyeye personel alımları, işletme devirleri ve kiralamaları, imar, ruhsat, iskân, mühürleme işlemleri, kaçak yapılar, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışları da mercek altına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA DOSYADA YER ALIYOR

Savcılık soruşturması; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma ve verme, irtikâp, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, imar kirliliğine neden olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Soruşturma dosyasında, isnat edilen eylemlerin örgütlü yapı içerisinde gerçekleştirildiği ve Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

Bora Balcıoğlu – Silivri Belediye Başkanı

Fatih Yavuz – Belediye Başkan Yardımcısı

Aykut Batur – CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi

Aşkın Kaynar – Özel Kalem Müdürü

İbrahim Kömür – CHP Silivri Eski İlçe Başkanı

Mustafa Demirayak – Silivri Belediyesi Zabıta Memuru

Serdar Tuna – Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar'ın şoförü

Yalçın Tuna – Özbingöl Plastik ve Alüminyum Doğrama San. ve Tic. Ltd. Şti. çalışanı

Pınar Kalaba – Erstream Yayıncılık A.Ş. satış personeli/emekli

Adem Kalaba – Martı Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği A.Ş.

Ayla Can – Spot Denizcilik A.Ş. sekreter/emekli

Yavuz Dirik – Bektaşoğlu Döviz Ticareti Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Nihat Nahit Sarayönü – Saray Deniz Malzemeleri ve Yatçılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ortağı

Murat Tuna – Kale Şömine İnş. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. şömine ustası

Gökhan Tuna – Şah Otomotiv İnş. San. Tic. Ltd. Şti. şirket ortağı

Naci Aydın – Aym Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ortağı

Adem Tuna – Güncel SGK kaydı bulunmayan şüpheli

1 ŞÜPHELİ FİRARİ

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü mühendisi Gökhan Bıçak'ın ise firari olduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Son Dakika Güncel Silivri operasyonunda çarpıcı detay! Kamu zararı 21,5 milyon lirayı aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emine Dilek Nuhoğlu Emine Dilek Nuhoğlu:
    bu haberi okuduğumda çok yorgun hissettim açıkçası bu tür haberleri her gün duymak insanı bitiriyor ayrıca erkeklerin bu tür yolsuzluklarda rol almayı sevdiklerini görüyoruz her zaman erkek isimleri geçiyor dosyalarda tabii ki kadın yöneticiler de vardır ama çoğunlukla erkeklerin içinde bulunduğu haberler görüyoruz genelde bunlar 0 0 Yanıtla
  • Fulya Yardımcı Fulya Yardımcı:
    silivri operasyonu başarılı olmuş. 17 kişi gözaltında. Döviz ve altın ele geçirildi. Başkan tutuklandı. Yolsuzluk ortaya çıktı. 0 0 Yanıtla
  • Emel Yavuz Emel Yavuz:
    yazık ya 21 buçuk milyon lirayı bu şekilde harcamışlar devlet parasını böyle saçmalamak asla affedilmeyecek bir şey bence bu tip durumlar daha sert şekilde cezalandırılmalı ki bir daha kimse aklına gelmez 0 0 Yanıtla
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